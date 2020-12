Tenis: Jurgen Melzer se lanza con todo contra Novak Djokovic

El serbio Novak Djokovic sigue recibiendo críticas por su compartamiento en los últimos meses. Existe una polémica en torno a la creación de la PTPA de manera paralela y alternativa al Consejo de Jugadores ATP.

Esta vez Jurgen Melzer, miembro del Consejo de Jugadores hace duros cuestionamientos contra Novak.

Hace unas semanas Novak Djokovic estalló al considerar que se habían tergiversado palabras suyas e informaciones importantes acerca de una hipotética intención por su parte de regresar al Consejo de Jugadores ATP, después de haber creado hace meses la PTPA, una organización cuya fundación fue percibida por muchos como un desafío a la ATP.

Notablemente enojado, el serbio dijo recientemente que no había ninguna norma que le impidiera formar parte de ambas organizaciones, pero que unas horas antes desde la ATP se había redactado y votado a favor una norma para cercenar sus posibilidades de seguir en el Consejo.

Y días después de esas declaraciones , sale a escena Jurgen Melzer, una figura de peso en el Consejo de Jugadores ATP, cuyas palabras sorprenden por su contundencia. El austriaco niega por completo la versión de Djokovic acerca de la redacción apresurada de una norma para evitar que Novak estuviera tanto en la PTA como en el Consejo.

"Lo que dice Novak es una auténtica tontería. Es imposible que un jugador forme parte de dos asociaciones coexistentes, responde al sentido común. Me sorprende muchísimo que se haya atrevido a decir que se ha redactado una norma de la noche a la mañana para imposibilitar que él pueda estar en la PTPA y el Consejo de Jugadores ATP porque hay un estatuto aprobado desde 2006 que establece la imposibilidad de formar parte de dos asociaciones de jugadores a la vez", externó.

Melzer agregó: "No veo sentido a que crea que todo forma parte de un complot contra él que se ha organizado de un día para otro", aseguró el austriaco en palabras recogidas por Ubitennis. Aún no ha habido respuesta de Novak Djokovic, pero parece evidente que el asunto no está cerrado.