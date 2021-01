Tenis: Novak Djokovic y Rafael Nadal encabezan la lista de equipos para la ATP Cup

El serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal serán las estrellas más importantes que estarán tomando parte en la ATP Cup que está programado para celebrarse del 1 al 5 de febrero de 2021 en Melbourne Park, donde un total de 12 equipos nacionales se disputarán el campeonato.

El representantivo Serbia del número uno del mundo, Novak Djokovic, vigente campeón, y España, con el segundo del ranking, Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, encabezan una nómina que completan Argentina, Italia, Austria, Japón, Rusia, Francia, Grecia, Canadá, Alemania y Australia.

En el certamen estarán 14 de los 15 mejores tenistas de la clasificación mundial. Uno de los grandes ausentes a esta justa será Roger Federer, que no reaparecerá hasta marzo, aunque no hubiera jugado en caso de estar disponible, ya que Suiza no pudo conseguir loa clasificación.

La clasificación para la Copa ATP 2021 se basa en el ranking ATP del jugador individual mejor ubicado cada país. Cabe mencionar que Australia está entre las elegidas, debido a su condición de anfitriona.

Cabe recordaer que en la final del año pasado, el cuadro de Serbia venció por 2-1 en la final a España.

“En 2020 lanzamos la temporada mundial de tenis con la ATP Cup inaugural. Fue un gran éxito tanto para los jugadores como para los aficionados, y estamos emocionados de presentar la segunda edición en Melbourne en 2021", señaló el director del evento, Tom Larner.

El sorteo se realiazará el próximo 20 de enero, cuando los 12 equipos se dividan en cuatro grupos de tres para la primera fase, en un sistema de todos contra todos, con dos partidos individuales y uno de dobles en cada enfrentamiento.

Asimismo, los cuatro ganadores de grupo avanzarán a las semifinales.

Novak Djokovic encabeza el equipo de Serbia, teniendo como compañeros a Dusan Lajovic, Filip Krajinovic y Nicola Calcic.

Argentina estará compitiendo con un cuandro integrado por Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos y Maximo González.