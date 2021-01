Teófimo López es elegido como Peleador del Año 2020 por la BWA

El estadounidense de origén hondureño Teófimo López deslumbró con su descaro y talento en el ring, al imponerse en octubre pasado sobre Vasily Lomachenko quien ese momento era considerado el mejor boxeador Libra por Libra del mundo y ahora sigue recibiendo reconocimientos.

Por ello, no es una sorpresa que la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos (BWA en sus siglas en ingles) haya elegido a López como el ganador del Premio “Sugar Ray Robinson” 2020 al Peleador del Año.

Con su electrizante triunfo sobre Lomachenko, Teófimo se convirtió en el campeón mundial indiscutible de peso ligero. Una victoria contundente, un resultado que impresionó tanto a los fanáticos del boxeo de todo el mundo, como a los medios de comunicación.

López obtiene esta importante distinción por encima de una clase estelar que incluía al número uno libra por libra de la BWAA, Saúl 'Canelo' Álvarez, y Gervonta Davis, Tyson Fury, Errol Spence Jr. y Joe Smith Jr. Teófimo López también es el primer estadounidense en ganar este galardón desde que lo hizo Floyd Mayweather Jr. en 2015.

“Estoy muy agradecido por esto”, expresó o López. “Ha sido un largo viaje y esto es solo el comienzo. Lo que puedo decir es que esta es una verdadera gran victoria para nosotros. Es surrealista. A veces sigo pensando que esto es un sueño para nosotros, pero lo convertimos en realidad", refirió el peleador de sangre hondureña.

“Todos los peleadores que miro hacia abajo en la lista de ganadores del premio BWAA Fighter of the Year están en el Salón de la Fama, o entrando en el Salón de la Fama. Ahora soy parte de ese grupo y esa historia. Es algo que nadie me puede quitar. Hay mucho más que podemos hacer”, señaló con orgullo Teófimo López.

La selección de López es el momento culminante para el Equipo López, que ganó la codiciada triple corona de la BWAA, ya que se adjudica los premios al peleador, entrenador y mánager del año de la BWAA para 2020. Mejor no podía ser.

En alguna ocasión fue un hecho raro, aunque con López elegido como Peleador del año, Teófimo Lopez Sr. elegido como Entrenador del año y David McWater de Split-T Management seleccionado como Manejador del año, la triple corona de BWAA se ha logrado para la tercera vez en los últimos cuatro años.

Teófimo López, de 23 años de edad y quien nació en Brooklyn, Nueva York, tiene récord invicto con 16 peleas ganadas, incluyendo 12 nocauts. Es el campeón unificado de peso ligero de la AMB, FIB y OMB.