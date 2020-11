Terence Crawford, listo para defender su cinturón mundial ante Kell Brook

El campeón de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el estadounidense Terence Crawford, se encuentra listo para exponer su cinturón ante el ex monarca mundial, Kell Brook, en la pelea estelar que está programada para celebrarse este sábado 14 de noviembre, en la “Burbuja” del MGM Grand, de Las Vegas, Nevada.

La contienda, que es promocionada por Top Rank, será tramsmitida por la televisora ESPN y por Space para Latinoamérica.

Terence "Bud" Crawford (36-0, 27 KOs), orgullo de Omaha, Nebraska, ha reinado como campeón mundial en la división welter de la OMB desde el 9 de junio del 2018, cuando noqueó a Jeff "The Hornet" Horn en el noveno round.

A partir de ahí, ha defendido ese título mundial en tres ocasiones, incluida una arrolladora victoria en el sexto asalto sobre el ex campeón mundial Amir "King" Khan en abril del 2019.

Crawford no ha peleado desde el nocaut técnico en el noveno asalto de diciembre pasado sobre Egidijus "Mean Machine" Kavaliauskas y entrará al ring contra Brook después de un descanso de 11 meses.

Asimismo, Terence, se ha alzado con el triunfo en siete peleas consecutivas por la vía del nocaut desde una decisión unilateral sobre Viktor Postol en un combate de unificación de peso superligero en julio del 2016.

Cabe mencionar que ates de su campaña por el título mundial de peso welter, Crawford era el campeón mundial indiscutible de peso superligero y ligero.

RETADOR DE PELIGRO

Por su parte, Kell Brook (39-2, 27 KOs), de Sheffield, Inglaterra, es un ex campeón mundial de peso welter que realizó tres defensas exitosas del título de la FIB que conquistó tras vencer a Shawn Porter en 2014.

La única derrota del británico en peso welter fue contra el estadounidense Errol Spence Jr. en Mayo del 2017, una pelea competitiva que terminó en el undécimo asalto luego de sufrir una fractura en el hueso orbital izquierdo.

Pero después de ese revés ante Spence, "The Special One" ha ganado tres combates en el peso superwelter, incluido el nocaut en el séptimo asalto de febrero sobre Mark DeLuca. Brook ha hecho campaña durante mucho tiempo para la pelea de Crawford, y a principios de este año, se encontró con Crawford en el pesaje Deontay Wilder vs. Tyson Fury II.

"¿Vas a hacer el peso?" Preguntó Crawford a Brook. "Estás corto de oponentes", respondió Brook. "Estoy aquí."

Brook externó: “Es una pelea fantástica, una pelea adecuada para que los fanáticos se emocionen. Estoy seguro de que tendrá a los espectadores en el borde de sus asientos, de cualquier lado del charco de donde sean".

El combate co-estelar de campeonato mundial, Joshua Franco expondrá su título de peso súpermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ante el ex campeón mundial australiano, Andrew Moloney, en una atractiva revancha de junio pasado, ganada por Franco por decisión.