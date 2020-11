Terri Harper expone su cinturón mundial ante Katharina Thanderz este sábado

La campeona de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la británica Terri Harper, buscará revalidar su cinturón ante la monarca interina del mismo organismo, la noruega Katharina Thanderz, en la pelea estelar de la cartelera de triple campeonato femenino, que se celebrará este sábado 14 de noviembre, en la Arena Wembley, de Londres, Inglaterra.

El combate que es promocionada por Matchroom Boxing, será televisada por DAZN en Estados Unidos, por SKY en el Reino Unido y por ESPN en Latinoamérica.

Terri Harper (10-0-1, 5 KOs) conservó su título del CMB, tras emocionante empate ante Natasha Jonas, de Liverpool, en un histórico contendiente a la Pelea del Año, en la parte superior de la lista en Fight Camp Week 2.

'Belter' encara a su primera retadora obligatoria del CMB en la hispano-noruega Katharina Thanderz (13-0, 2 KOs), la invicta campeona interina de peso superpluma que reclamó el título contra la brasileña Danila Ramos, luego de una brutal batalla de diez asaltos en noviembre pasado.

"Esta es la pelea más emocionante que he estado, siento que tengo mucho que demostrar", externó Harper. "Hemos tenido la oportunidad en este campamento de trabajar en muchas cosas nuevas, tener un Entrenador de fuerza y acondicionamiento se une al equipo. Quiero salir y corregir los errores”, señaló.

"Es una sensación increíble saber que finalmente estoy peleando por el título mundial", comentó Thanderz. "He estado esperando tanto tiempo por este momento, y sé que lo daré todo para ganar el título. Harper es una peleadora joven y talentosa. Creo que es una chica muy trabajadora. Es rápida, tiene una buena técnica, tiene resistencia y es una muy buena peleadora. Será un placer compartir el ring con ella”, dijo la noruega.

Thanderz confía en su capacidad, porque afirmó que ha trabajado muy duro en su campamento y no está dispuesta a desperdiciar esta gran oportunidad que tiene para coronarse.

"Me siento muy bien peleando en el Reino Unido. Nunca he peleado en Inglaterra, así que no puedo esperar a tener la experiencia de pelear en un nuevo país con tantos fanáticos del box", apuntó Thanderz.

KATIE TAYLOR TAMBIÉN A DEFENDER

En el combate estelar de la función, la indiscutible campeona mundial ligero del CMB, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la invicta irlandesa Katie Taylor, pondrá en juego sus títulos, al medirse ante la monarca interina ligero de la AMB, la española Miriam Gutiérrez.

Katie Taylor (16-0, 6 KOs) retuvo su título mundial con una victoria, por decisión unánime, sobre Delfine Persoon, en lo que fue una esperada revancha, que produjo otra batalla brutal, en el último fin de semana de Fight Camp, en agosto.

La estrella irlandesa pone sus títulos mundiales en juego, una vez más, contra la desafiante obligatoria, Miriam Gutiérrez (13-0, 5 KOs), la española invicta, que ostenta el título mundial interino de la AMB, desde noviembre de 2019, luego de su victoria sobre Keren Batiz.

RESPALDO

En otra contienda la británica, Rachel Ball, se medirá a la ex campeona mundial supermosca de la FIB, la argentina Jorgelina Guanini, en por el vacante campeonato mundial vacante de peso gallo de la AMB.