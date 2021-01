Thibaut Courtois explota contra LaLiga por hacerlos jugar bajo condiciones climáticas extremas

Madrid.- Este sábado el Real Madrid y el Osasuna protagonizaron uno de los pocos partidos que se han podido jugar en España en las últimas horas debido a las constantes nevadas que han cubierto los estadios de una gran capa de nieve que hace imposible jugar, pero no en todos fue suficiente para detenerlos como el caso antes mencionado, algo que hizo enfurecer al Thibaut Courtois, portero del equipo merengue.

Todo inició cuando LaLiga dictaminó que el partido en Pamplona si se jugaría, lo que hizo que los jugadores tuvieran que viajar en esas fuertes condiciones, donde la nieve no dejaba de caer el peligro creció cuando debía ir en avión lo que complicaba mucho las cosas. Al final el partido se llevó a cabo, algunas partes del campo fueron cubiertas con una fina capa de la nieve que seguía cayendo pero el partido se jugó.

Al final del mismo fue cuando todo explotó, más para el arquero que no se guardó nada y habló de la falta de empatía que tienen los directivos, que si bien ellos les pagan y les dicen que hacer, también deben tener en mente que hacer viajes o jugar en esas condiciones puede generar muchos accidentes que pueden costar la vida.

"Hemos podido jugar, pero desde LaLiga es un poco lamentable lo que nos han hecho, (también) al Rayo Vallecano y a otros equipos, creo que el temporal se sabía hace tiempo que iba a pasar. No sólo por el hecho de poder jugar, también por ayer despegar con la pista medio congelada, hoy no podemos volver, igual tenemos que ir directamente a Málaga y la LaLiga tiene que pensar que somos humanos y que no somos un espectáculo que siempre tiene que jugar", dijo el belga a Movistar TV al finalizar el partido.

Agregó que todo tiene sus limites pero que en LaLiga no los conocen, desde el momento de hacerlos entrenar bajo esas condiciones, conducir sus autos en las calles congeladas que inevitablemente puede culminar en un accidente. Y que más por no querer jugar es por la seguridad de las personas, hay familias de por medio y dijo que no siempre se puede jugar.

Así lucía el campo durante el partido | Foto: Twitter Real Madrid

"Nosotros hacemos lo que nos piden, si nos dicen que si no vienes pierdes los tres puntos, si ves como está Madrid, como está la situación, hemos venido al campo con la carretera llena de nieve, tampoco creo que sea tan seguro y antes que nada hay que pensar en la seguridad de la gente, tenemos familia y no somos marionetas que tenemos que jugar siempre", agregó el jugador.

Al final el partido que si se jugó, terminó en empate a 0, la circulación de la pelota fue deficiente al atorarse con la nieve que había en el campo y que se iba acumulando. Si bien ambos equipos estuvieron en su mayor tiempo concentrados la realidad que una lesión siempre estuvo en sus cabezas por lo que tuvieron que dosificar sus esfuerzos.

Ahora el Madrid debe esperar para poder regresar a casa, las condiciones para viajar por aire no son las mejores, pues la nevada continua y eso complica el despegue de su avión, su siguiente opción y que es la viable es hacerlo vía terrestre para poder cortar el tiempo y estar en Madrid en el menor tiempo posible.

Las nevadas sorprendieron a todos en España, si bien era algo que se esperaba que sucediera, los directivos debieron haber usado algunos planes B para evitar poner en riesgo la vida de los jugadores y demás personas que deben estar al pendiente de cosas que no tienen que ver 100% relacionado con el futbol.