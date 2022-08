Thomas Tuchel y Antonio Conte 'revelan' que pasó al término del juego Chelsea vs Tottenham

Londrés, Inglaterra.- El cierre del partido entre Chelsea FC y Tottenham no tuvo un final agradable. Los directores técnicos: Thomas Tuchel y Antonio Conte casi se van a los golpes cuando se trataron de despedir en Stamford Bridge al acabar 2-2 el partido de la semana 2 de Premier League.

En la transmisión del partido se observa de manera clara como el estratega de 'The Blues' (Tuchel) aprieta con una rudeza la mano del exfutbolista italiano, incluso su reacción del 'mister' del Hotspur lo dijo todo que de inmediato jugadores y cuerpo técnico trataron de evitar una escena no apta para el público.

El técnico del Chelsea FC le exigió que lo viera de frente pero ya las cosas se habían calentado. Ya cuando las emociones se calmaron en la cancha y los equipos se retiraron rumbo a las casetas cada profesor dio detalles sobre lo acontecido a la cadena deportiva Sky Sports.

"Creí que cuando nos damos la mano hay que mirarse a los ojos y Antonio (Conte) tiene diferente opinión. Fue algo temperamental. Él estaba feliz por el empate, yo estaba un poco disgustado, pero nada más. ¿No sé si nos han sacado trajeta roja?", dijo Thomas Tuchel.

Creo...que no era necesario, pero otras muchas cosas no fueron necesarias. Otra pobre decisión por parte del juez central en este día", agregó el entrenador del Chelsea FC. Por otro lado el técnico del Tottenham se enfocó más en el partido que en la discusión.

"Lo mejor es hablar del partido. No quiero comentar nada de lo ocurrido, creo que no es lo importante. Si hay un problema es entre él (Thomas Tuchel) y yo, no con los demás. Fue un poco loco, un encuentro muy complicado para ambos equipos. Intentamos ser competitivos", señaló.

Tottenham le quitó la victoria al Chelsea FC en el último suspiro del juego. Harry Kane empató 2-2 al 90+6' de partido. El local tomó la ventaja en dos ocasiones a raíz de los tantos de Kalidou Koulibaly (19') y Reece James (77'); Pierre-Emile Højbjerg metió el primero para los 'Spurs'.