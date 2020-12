Tiago Ramos, novio de la madre de Neymar fue apuñalado en su visita a Cancún

Cancún.- Momentos difíciles para Tiago Ramos, pareja de la madre de Neymar quien fue agredido en la ciudad de Cancún, México hace apenas unos días, cuando curiosamente la pareja estaba de visita. El modelo brasileño denunció que hasta 3 hombres lo detuvieron y los golpearon por algo que alega él que nunca hizo.

De acuerdo con los reportes más recientes, Tiago y Nadine asistieron a Cancún para volver intentar recuperar su relación, pero en lugar de encontrar la llama del amor se encontró con una realidad muy dura al ser agredido.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el brasileño dejó ver que había sido agredido de forma brutal por 3 personas que asegura que no conoce, y mucho menos el motivo por el que fue agredido. Según su relato, la pareja se encontraba en un restaurante donde se disponían a comer cuando fue interceptado por esas personas.

"Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló", reveló el modelo en su video.

El video de casi dos minutos que se publicó en sus historias de Instagram fue rescatado por algunos usuarios y fue compartido por Youtube en donde se ve a Tiago Ramos con la mandíbula hinchada por los golpes y con una herida en su cabeza.

Tiago Ramos, es modelo y gamer, además de que su sueño era ser futbolista | Foto Instagram

Finalizó su video con una amenaza para sus agresores a quienes les advirtió que sabe donde encontrarlos y que regresará a México para cobrar venganza y dice tener el número de la persona que lo agredió.

Tiago Ramos llegó a la vida de Neymar hace apenas unos meses, en donde comenzó a tener una relación amorosa con su madre, pero eso no ha resultado nada bien desde el inicio de su relación, ya que se han separado ya en algunas ocasiones. De palabras de Neymar había dicho que él no tenía problemas con esa relación, si ella estaba feliz todo estaba bien.

En redes sociales, ambos han intercambiado algunas fotos donde se les ve juntos y el mismo Tiago Ramos ha dejado claro que el jugador es una buena persona, llegándola a describir como "fantástica" esto todo lo contrario de lo mucho que había hablado de que podía existir un problema entre ellos por la relación de su madre con él.