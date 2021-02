"Tiene las puertas abiertas en Chivas": Ricardo Peláez sobre la posible llegada de Chicharito

Guadalajara.- El último gran ídolo de las Chivas parece que cada vez podría estar más cerca de regresar. Ricardo Peláez, Director Deportivo de Chivas no aceptó que haya platicas con Javier 'Chicharito' Hernández pero aseguró que la buena relación entre ambos la hay por lo que no le cierra las puertas para que en un futuro pueda llegar a Chivas.

Durante una entrevista con TUDN, el directivo dejó clara que por ahora no hay nada confirmado y que no hay charlas como se mencionan todos los días en redes sociales, pero si dejó claro que Chicharito es un hombre importante y de trayectoria algo que le caería bien al Rebaño y que podría pasar quizá más adelante.

"Tendríamos que platicar, él tiene buena relación con nuestro presidente, la tuvo con su padre también, lo que más importa es el compromiso con los jugadores, nunca diría que tiene las puertas cerradas. Hoy estamos bien tenemos a uno de los mejores centros delanteros como JJ Macías", agregó Ricardo Peláez.

Con esto se confirma que ahora no hay un plan de que Javier Hernández regrese a México al menos para esta temporada ya que el registro de invierno se ha cerrado este domingo 31 de enero y si no hubo una negociación previa no se puede concretar la contratación, además de que no hay planes de parte del futbolista para regresar a Chivas por ahora.

Actualmente la vida de Chicharito no está totalmente ordenada, iniciando con el tema futbolístico donde no ha respondido nada bien desde su llegada a la MLS. Fue contratado en enero de 2020 por el Galaxy pero las lesiones y el más rendimiento le negaron estar dentro de los mejores delanteros. Sus llamados a Selección ahora son nulos y no se ve para cuándo pueda volver.

Ricardo Peláez confia que en algún momento, Chicharito puede regresar a Chivas | Foto: Jam Media

En su vida personal, aunque se desconoce mucho de ella, se habla de que su matrimonio con la modelo australiana, Sarah Kohan ha llegado a su fin luego algunos años y de dos hijos. Eso ha tomado relevancia ahora que no tienen convivencia pública desde hace ya mucho tiempo.

Ahora se encuentra en proceso de trabajo para iniciar la pretemporada de la MLS. El torneo arrancará en abril por lo que desea estar a punto para el debut y poder recuperar todo lo que alguna vez lo puso dentro de los mejores delanteros mexicanos.