Tigre Anaya confía en vencer a Ortíz

Culiacán, Sinaloa.- Francisco “Tigre” Anaya tiene muy claro su objetivo para este viernes 13 de abril en la función Honor y Gloria: terminar pronto a su rival, puesto que ya tiene la mira en una revancha.

Aunque primero tendrá que pasar sobre Rafael Ortiz, quien seguramente no está de acuerdo con las declaraciones del popular Tigre, quien siempre se ha distinguido por su seguridad antes de subir a las cuerdas.

PREPARACIÓN

Con más de un mes entrenando fuerte, Anaya se declara listo para saltar al cuadrilátero y demostrar que está hecho de pasta de campeón.

La pelea está pactada en peso Completo.

“No lo conozco, nunca lo he visto. Me dicen que ya ha peleado; no me interesa, yo me preparo para pelear y voy a salir a ganar”, sentenció contundentemente.

Además, el Tigre se siente un poco más confiado debido a la amplia experiencia que le lleva a su rival en lona recorrida.

Su última pelea fue el pasado mes en Los Mochis, donde se vio superado por la vía de las tarjetas, lo que catalogó como un “robo”.

“Quiero agradecer la oportunidad que me da la promotora (PBC) por pelear en esta función que pinta para ser una gran velada boxística con grandes peleadores en ella, para mí es un orgullo; además, lanzo el reto para Miguel “Toro” Sánchez. Que me dé la cara”, mencionó Anaya.

Asimismo, agradeció a sus patrocinadores Muelles El Tigre, Mariscos Cholo Plus y a José Ángel Ledezma, el Coyote y su Banda Tierra Santa.

En la pelea estelar de este viernes 13 de abril, el excampeón mundial Miguel "Títere" Vázquez se medirá contra el exmonarca nacional Cosme "El Chino" Rivera. En la función se brindará un homenaje al entrenador Andrés García, padre del excampeón nacional Francisco "Panchito" García.