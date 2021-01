Tigres: André-Pierre Gignac no será convocado para el duelo frente al Atlas

Nuevo León.- Los Tigres de la UANL estarán visitando a los rojinegros del Atlas, en el próximo fin de semana para la celebración de la jornada 3 del Guard1anes Clausura 2021 de la Liga Mx y lo harán sin su mejor hombre en la zona de ataque, hablamos del francés André.Pierre Gignac.

El gales no estará en la convocatoria del director técnico Ricardo "Tuca" Ferretti ya que piensa en protegerlo para contar con su pierna goleadora en el vecino 4 de febrero, en su duelo en Catar ante el club Ulsan Hyundai Football Club coreano, en la presentación del Mundial de Clubes.

La decisión de Ferretti fue debido a que Gignac presenta una lesión que lo apartó de toda posibilidad de jugar la fecha 2 en contra de Santos Laguna. No obstante, el futbolista continúa con diversas incomodidades, por lo que el estratega decidió resguardar su integridad física.

"André-Pierre Gignac presenta un desgarro del músculo obturador de la cadera derecha", fue el diagnóstico que el cuerpo médico de los Universitarios dieron a conocer previo al partido en la comarca lagunera, generando que se perdiera el primer duelo de visita de la U de Nuevo León en este año.

André-Pierre Gignac sale al campo con el uniforme de entrenamiento

Entre tanto, el "Tuca" Ferretti comentó con antelación que no permitirá que el francés enfrente a la Academia en caso de no verlo en perfectas condiciones, ya que añadió que el goleador se ha arriesgado por jugar con los Tigres en varios momentos, cosa que no seguirá aprobando.

De tal forma que los auriazules estarán con la confianza de tener a Carlos González y Leonardo Fernández como sus dos atacantes, ya que ambos jugadores fueron alineados en la oncena felina. Pese a no anidar en el marco santista podrían repetir la titularidad este próximo sábado.

Los Tigres harán el viaje a Catar el día 29 de enero para aterrizar con tiempo antes de su partido del 4 del siguiente mes frente al campeón de la Confederación Asiática de Futbol, el Ulsan Hyundai Football Club en el campo del Áhmad Bin Ali de Rayán.