Tigres: André-Pierre Gignac va de titular ante el Ulsan Hyundai, Carlos González en duda

Qatar.- En el segundo día de entrenamiento en Qatar, los Tigres de la UANL han recibido buenas noticias y es que ya se ha confirmado que André-Pierre Gignac saltará al campo el próximo jueves como titular ante el Ulsan Hyundai. Pero dentro las buenas noticias también hay algunas que preocupan y es que Carlos González no estaría listo para el partido.

El francés había estado entre algodones desde la lesión en el entrenamiento de algunas semanas donde sufrió un desgarró en la cadera pero la recuperación solo necesitó un poco de descanso. No tiene actividad desde hace 3 semanas luego del juego ante León en la jornada 1.

Este lunes Tigres ya practicó con el francés en el interescuadras lo que indica que se ha recuperado de su lesión, eso pone toda ilusión en el atacante galo los goles de los felinos. Ricardo Ferretti probó su planteamiento con Gignac al frente, conformados por Guzmán, Chaka, Reyes, Meza, Salcedo, Pizarro, Dueñas, Aquino, Luis Quiñones y Gignac.

Aun no está al cien por ciento pero se sabe que con lo necesario puede entregar el resultado. Por ahora Tigres deberá poner el debido cuidado para tener a su hombre gol en las mejores condiciones. Ya que delanteros no tiene Tigres.

Aunque no todo es bueno en los felinos, y es que se ha revelado que Carlos González no ha tenido una buena recuperación, aun sigue entrenando por separado lo que indicaría que no vería actividad en este juego ante el Ulsan Hyundai, pero la decisión la tomarán hasta unas horas antes del partido.

El paraguayo no jugó la jornada 4 de la Liga MX antes de viajar a Qatar por una lesión muscular, estuvo en la jornada anterior cuando los Tigres se enfrentaron al Atlas, incluso anotó el primero del partido. Aun así fue convocado y esperan que se recupere antes de que debuten y tenga la posibilidad de hacer la dupla con Gignac.

El resto del equipo sería el mismo, solo estaría a reserva la participación del uruguayo, Leo Fernández que ahora es quien ocupa el lugar de Charly González ante su ausencia. El partido está programado para este jueves 4 de febrero en punto de las 8:00 am tiempo de México. Quien resulte ganador del partido accede directamente a las semifinales ante el Palmeiras, campeón de la Conmebol.

Ulsan Hyundai mande fuerte mensaje a Tigres

El equipo asiático no le tiene miedo a los Tigres de México, equipo que curiosamente comparten colores y al Tigres en sus escudos y bajo esa similitud confirmaron que no regalaran el partido y harán su mejor esfuerzo para sacar el resultado. Incluso advierten al cuadro mexicano en que harán un futbol apasionante, algo que no es conocido en el equipo de Ferretti.

"Tenemos que ser más fuertes que el rival. Nuestros once jugadores se compenetran muy bien como equipo y vamos a desplegar un futbol apasionante dentro del campo", fueron las palabras del arquero asiático, Jo Hyeon-Woo.