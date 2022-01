Tigres: Carlos González ofrece disculpas a la afición por entonar el himno de Pumas

Ciudad de México.- El infortunio llegó para Carlos González durante el domingo 24 de enero tras quedar en el ojo del huracán previo al partido Pumas vs Tigres, debido a que alguien lo grabó cantando el himno de la UNAM, rememorando aquellos tiempos cuando vistió los colores del cuadro Capitalino.

Sin embargo este tema no quedó desapercibido por el público, especialmente por la gente de San Nicolás de los Garza, quien de inmediato comenzó a criticar al guaraní en las redes sociales por este asunto que, para ellos, demuestra no tener amor a la camiseta regia.

Sus comentarios afectaron al paraguayo justo después de enterarse de la situación, así que, para evitar malos entendidos, tomó la decisión de ofrecer una sincera disculpa a través de varias historias de Instagram, empero se defendió al referir que este tema no debería ser cuestionable.

"Veo que mucha gente se molestó por el hecho de que se me veía entonando el himno de los Pumas. No es faltar al respeto a la institución que defiendes. Mi compromiso y profesionalismo jamás estará en duda con Tigres. No mezclen las cosas", escribió "Charly" González.

"No porque no me ha ido bien en el equipo signifique que me tengan que reventar como de costumbre. Aparte, los compañeros que tuve a lado (en la banca) me preguntaron si me aprendí la canción y les dije que sí. No sabía que me estaban grabando. Pido perdón a la gente que se ofendió", puntualizó el delantero.

Carlos González llegó a Pumas después de brillar en su primera travesía en la Liga MX como jugador de los Rayos del Necaxa. Militó en el club del 2018 al 2020 con una cuota de 34 goles en 92 partidos oficiales. Refuerza a los felinos desde el Guard1anes Clausura 2021, es decir, hace un año.

Hasta el momento registra un total de 8 goles en 39 partidos disputados. En el marco de la jornada 3 del Grita México C2022 de la Liga MX ingresó de cambio justo a los 70', suplantando al francés Florian Thauvin. Graba actividad en los tres duelos del torneo, pero sólo en la jornada 1 lo hizo como titular, por ahora.

