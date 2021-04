Tigres: Carlos Salcido cuestiona a Gignac por "atacar a los mexicanos"

El exjugador de las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL, Carlos Salcido, no se quedo callado y se fue con todo ante el delantero de los felinos, el francés Andre Pierre-Gignac, quien puso un comentario en twitter sobre que un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano.

Gignac hizo referencia a eso ya que en el Mundial de Clubes se le cuestionó mucho al equipo de Tigres en Qatar.

"Eso que dice que el mexicano es el peor enemigo eso es mentira. Que te lo diga un extranjero como lo dijo Gignac, estuve a punto de rematarlo, si alguien estuvo en la cancha junto con él fui yo. No lo hago porque no me gusta", dijo el mundialista con México en el programa BalamSports.

Ante esta polémica publcación , el exdefensa salió a flote y se le fue con todo al galo, recordandole la final de 2017 que perdió Tigres y no salió por su medalla de segundo lugar.

"Me duele que un extranjero lo diga, me duele porque no puedes generalizar, eso déjalo a los que realmente son jugadores de élite, que tienen todo el derecho. No un jugador que en un partido de final que no te pusiste la medalla y te fuiste porque no te pitaron un puto penal, eso es peor. No quieras quedar bien", dijo molesto Salcido.

Salcido fue un jugador de gran garra y nivel durante su carrera en nuestro futbol mexicano, además estuvo militando en el viejo continente con grandes resultados. La voz de Salcido es muy fuerte aún más cuando se trata de defender a los futbolistas mexicanos de la Liga MX.

En su paso por Tigres, Salcido fue campeón de Liga en el Apertura de 2011. En su paso por el equipo felino no coincidió con el delantero francés.