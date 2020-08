Tigres: Edu Vargas sale a convivir con amigos a un restaurante en medio de una liga llena de casos de Covid-19 (Video)

Nuevo León.- Este miércoles el delantero de los Tigres Edu Vargas fue captado por aficionados mientras convivía con algunos amigos en un restaurante lo que causó la indignación de los aficionados es que lo hizo son las medidas de prevención, dejando de lado que en pocos días estará disputando una nueva jornada en el Guard1anes 2020.

A través de las redes sociales circuló un video donde se ve al delantero con un grupo de amigos en una reunión en un lugar público, esa acción desencadenó el descontento de los aficionados que expresaron su malestar ya que consideran que es una acción irresponsable tanto para su trabajo como para su familia.

El hecho tuvo más impacto luego de que los Tigres para esta fin de semana no tendrán disponibles a Nahuel Guzmán, Diego Reyes y Miguel Ortega por contagios de Covid-19. Si bien se desconoce cual fue el motivo por lo que estos jugadores dieron positivo ya sufrieron pues el pasado domingo el club cayó 3-2 ante el Toluca con las bajas de estos futbolistas.

POR ESTAS MAMADAS HAY COVID EN TIGRES

Eduardo Vargas conviviendo con amigos en Mochomos

— El Rob de PolancoⓂ️ (@robertolongoria) August 20, 2020

Por el momento Tigres no ha emitido ningún comunicado acerca de las acciones de su jugador, si bien no se les tiene prohibido salir si se les ha recomendado no hacerlo esto para reducir la posibilidad de contagiarse y posiblemente pasar el virus a sus compañeros en el club. Los felinos tienen partido este sábado ante los Pumas en el Volcán, si y por protocolo el jugador chileno podría perdérselo en caso de que el club así lo establezca para evitar la propagación del virus si este lo tuviera.

En Nuevo León las últimas semanas ambos equipos se han visto involucrados en ciertos escándalos con sus jugadores, iniciando con Rayados donde varios de sus jugadores asistieron a una fiesta de otro, al final no pasó a mayores pero se perdieron un juego por precaución, entre esos jugadores uno de ellos fue Diego Reyes que después de dar negativo y viajar Tijuana se le realizó una segunda prueba donde si dio positivo.

Entrenamiento de hoy con el Chileno en el campo | Vía Tigres

A través de las redes sociales del club Tigres se pueden observar imágenes del entrenamiento de este día y en ellas aparece Edu Vargas junto a sus compañeros sin ningún problema por lo que todo indicaría que no tendría problemas para ser considerado por Ricardo Ferretti.

