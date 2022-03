Tigres: Felinos viajarán a Houston sin una de sus mejores armas en ofensiva

Nuevo León, Monterrey.- Tigres UANL viajó a tierras norteamericanas para disputar un partido de preparación contra Club América en semana de Fecha FIFA. El encuentro se llevará a cabo en Houston, Texas pero emprendieron su vuelo sin una de sus estrellas, el francés André-Pierre Gignac.

Tras disputar el Clásico Regio 127 contra Rayados de Monterrey Gignac sufrió un duro golpe que Miguel 'Piojo' Herrera no dejará pasar, así que tomó la decisión de no arriesgar a su máximo goleador en este torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

"Les dije había salido con molestias, no lo vamos a arriesgar y meterle viajes y partidos que no necesita, lo está haciendo bastante bien, como para equivocarnos nosotros, no queremos caer en eso", explicó el entrenador Universitario antes del viaje a Estados Unidos.

La escuadra que juega en San Nicolás de los Garza tendrá un 'Tour' a lo largo de la semana mientras el campeonato de la Liga MX estará detenido por la actividad de la Fecha FIFA, primero se medirá a las águilas y el fin de semana enfrentarán a Tuzos del Pachuca, en Edinburg.

André.Pierre Gignac anotó en el Clásico

Los partidos amistosos que jugará Tigres servirán para darle mayor futbol a los jugadores que no han visto actividad recurrente en el C2022, inclusive el técnico se sinceró al decir que hubiera deseado disputar la pelota contra Pachuca en la campaña, antes que este juego no oficial.

"Desafortunadamente este partido (del sábado) lo teníamos previsto para después de haber jugado con ellos, ahora por las circunstancias que todo mundo ya sabemos se da el partido que viene previo a jugar contra ellos en el torneo, el cual peleamos la tabla, nos servirá para que los jugadores agarren ritmo, después planearemos el partido oficial", indicó.

André-Pierre Gignac en actividad con Tigres

Por otro lado Miguel Herrera no quiso dar su opinión acerca de la agresión de Matías Kranevitter sobre su jugador Yeferson Soteldo, únicamente espera que la Comisión Disciplinaria determine lo pertinente. "Yo me dedicó a entrenar, es parte de lo que tiene que hacer la directiva", finalizó.

