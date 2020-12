Tigres Femenil pensantes después de la polémica arbitral en el duelo de ida

Nuevo León.- La Gran Final de la Liga Mx Femenil que se disputó el día de ayer, en el "Gigante de Acero" de Rayadas de Monterrey contra Tigres de la UANL, y que fue celebrada la cuarta final entre los dos equipos de Nuevo León, mantuvo la ventaja para las visitantes por 1-0 gracias al gol de tiro libre de, Lizbeth Jaqueline Ovalle, a los 15 minutos de la parte complementaria

Por medio de un tiro libre que la guardameta, Alejandría Godínez, no pudo salvar para decretar la ventaja mínima previo al partido de vuelta en campo de las Universitarias. Pero lo que más llamó la atención de la misma, tristemente, fue la polémica participación de la juez central Francia María González.

Respecto a que la señorita árbitro, dejó mucho de que hablar en ambos períodos al no silbar diversas jugadas favorables a las auriazules, tanto en el primer como en el segundo tiempo, principalmente en los últimos 45 minutos al preocupar una señalización controversial.

Primero a los 18 minutos en un golpe franco directo en favor de las Tigres, la pelota llegó hasta los dominios de Stephany Mayor, sobre los linderos del área chica para disparar a la portería de Monterrey, sin embargo, recibió un caballazo de su rival Rebeca Bernal, atorando, con claridad, el equilibrio de la atacante pero no fue más allá de un servicio de meta para las blanquiazules.

⏱️ 55' | RYDS 0⃣-0⃣ TIG | ¡No puede seeeeer! ¡Ese era gol de @kattyabad10, pero se anula por supuesto fuera de lugar! ����#TigresFemenilXLa3 ��#EstoEsTigresFemenil �� pic.twitter.com/pRALNW2qSm — Tigres Femenil �� (@TigresFemenil) December 12, 2020

Pero lo que dejó intranquilas a todas las futbolistas de Tigres, fue a los 10 minutos del segundo tiempo. En un centro rumbo al punto penal cabeceó la atacante Katty Abad para cambiar el resultado en favor de las visitantes, no obstante, la cuadrilla arbitral entre la asistente y la central decidieron anular el gol por un inexistente fuera de juego por parte de la número 10.

De modo que el entrenador Roberto Medina dió su punto de vista acerca del partido, reconociendo la labor de sus gladiadoras al no perder la concentración del partido pese a la polémica generada en el gol que debió contar para las Universitarias.

"Contento por la victoria, hicimos un papel notable fuera de casa, claro que existirá mucho pensamiento respecto a la decisión de invalidar el gol, pero he tratado de educar a mi equipo en no caer en circunstancias, porque son humanos, es parte del juego, pero no tengo duda de que hay trabajo y concentración", explicó Roberto Medina.

Mientras que el cuerpo técnico de Rayadas reconoció la labor de sus oponentes en el partido de ida, aclarando que fueron superiores en el partido y que lo ocurrido en el Estadio BBVA deberá ser revertido para tratar de igual el global y poder coronarse por segunda ocasión.

"Los principales molestos somos el equipo completo, no hicimos un partido adecuado, si por parte de Tigres y por ende lograron vencernos. Estuvimos muy atrás en defensiva, eso nos deja inconformes, porque no jugamos una final, sino un duelo de fase regular, habrá que pulir para que no ocurra en la vuelta", finalizó Héctor Becerra.