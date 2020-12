Tigres Femenil venció a Querétaro por 2-0 y jugará su quinta final al hilo

Monterrey.- Un equipo que se ha proclamado con la estafeta de ser uno de los grandes de la Liga Mx Femenil, esta noche demostró su gran técnica, forma de juego y un excelente trabajo previo a postularse a una final más en busqueda del título liguero del campeonato femenino.

Tigres de la UANL, líderes de la tabla de clasficación fueron enfrentadas por las sorpresivas futbolistas de Querétaro al dejar en el camino al bloque sublíder del 2020, Atlas, en Cuartos de final para encontrarse con una dura prueba frente a la Universitarias, en la semifinal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las auriazules mantuvieron su dominio en todo el partido, tanto en la ida como en la vuelta, para derrotar por el mismo resultado en cada uno de ellos, por un tranquilo 2-0 finalizando una ventaja de 4 goles a 0 en el resultado global y avanzar a la gran final del título femenil por quinta ocasión consecutiva.

La ventaja en la vuelta se generó mediante una triangulación para encontrar, Katty Martínez, en posición habilitada a Stephany Mayor que en frente a la portera, Diana García, disparó de forma raza, la redonda, para cambiar el limunoso a 1-0 en apenas 13 minutos de la parte inicial del juego de vuelta.

�� ¡Jugadón entre la 9️⃣ y la �� y golazo de @StefMayor! ⚽️�� pic.twitter.com/pJmjfyjcr2 — Tigres Femenil �� (@TigresFemenil) December 8, 2020

Por consiguiente en el primer tiempo, las regias arañaron la portería de Querétaro para intentar aumentar la ventaja, pero los postes y la punteria de las gladiadoras de Roberto Medina no era eficaz, aunque eso no fue nada grave, pues las visitantes no supieron como manejar el balón en el Estadio Universitario.

Salvo en el minuto 60, en un contrataque, una pelota proyectada para la delantera, Mayra Santana, que aviso en última instancia a la meta de Tigres intentando acercarse en el global, pero cuatro minutos después, una belleza de Natalia Gómez Junco.afuera del límite del área empalmó el esférico que terminó trasladado, de campana, en la cabecera sur y conseguir el 4-0 global.

Con este pase a la final de la Liga Mx Femenil 2020, las chicas de Tigres jugarán por quinta ocasión consecuente el campeonato del futbol mexicano. Su primera final sucedió en el Clausura 2018 tras ganar en serie de penaltis en el "Gigante de Acero" a Monterrey.

En el Apertura 2018, de nuevo la gran final terminó hasta el servicio de penaltis pero ahora contra el Club América, empatando 3-3 el global, perdiendo 3-1 en penales. Seis meses después, nuevamente contra Monterrey ganaron por segunda vez el título en la cancha del BBVA al superar a Rayadas 3-2, pero un siguiente torneo, ahora Monterrey consiguió su revancha y obtuvo su primer título con un 2-1 global.

Si la final se juega entre Tigres y Rayadas, será la tercer vez al hilo de esta rivalidad por el campeonato nacional y la cuarta en la historia de la Liga Mx Femenil, mientras que si el América consigue el pase a la final, será la segunda contienda ante las Universitarias.

Por el momento los horarios para la misma no están definidos, si el estadio donde se entregará el título que será en el Universitario de Tigres en Nuevo León, Monterrey al ser el 1er lugar de la tabla de psociones.