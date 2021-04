Tigres: Guido Pizarro es pretendido nuevamente por Boca Juniors

Nuevo León.- De nueva cuenta el equipo de Tigres está siendo "atacado" por equipos argentinos que viven con el deseo de tener a algunos de sus futbolistas. Este es nuevamente el caso de Guido Pizarro quien ha levantado mucho interés en Boca Juniors, club que ya lo había intentado fichar pero el futbolista no quiso irse, además de que los felinos tampoco quisieron que se fuera.

En 2018 fue el primer contacto entre Boca Juniors y Tigres, cuando el argentino volvió de su aventura por España con el Sevilla pero el futbolista decidió quedarse con el equipo norteño y se ha mantenido hasta la fecha, y posiblemente se quedará por más tiempo ya que su contrato vence este junio de 2021 y en planes está su renovación.

De acuerdo con Tyc Sports el equipo de Boca Juniors ya tiene en la agenda a Guido Pizarro y estaría siendo pedido por nada más y nada menos que Juan Román Riquelme quien es el vicepresidente del equipo sudamericano y que haría del jugador de Tigres su nueva contratación.

Si bien es muy complicado que Tigres lo suelte por lo que representa para el equipo y para la formación de Ricardo Ferretti, hay que recordar que él ahora es un jugador libre, esto luego de que su contrato finaliza dentro de un par de meses y no se ha renovado por lo que aunque se piense que no puede salir solo es cuestión de que se arreglan Boca-Jugador para llegar a un acuerdo.

Guido Pizarro en la mira de Boca Juniors | Foto: Jam Media

De momento no hay como tal un acercamiento de Boca con Tigres pues apenas estarían planeando su contratación, pero se puede esperar que al finalizar la temporada en la Liga MX si no hay una renovación con el equipo regiomontano podría dejarlos y regresar a su país muy cerca de su ex equipo Lanús.

Guido Pizarro ya cuenta con la nacionalidad mexicana lo que le ha facilitado su estancia en el país, además que en otras ocasiones ha dicho que le encantaría continuar por lo que se ve complicada su salida. Llegó a México en el 2013 y desde entonces se ha mantenido, solo la pausó para ir a España. En el actual torneo con Tigres ha participado en 14 partidos, además de un segundo lugar en el Mundial de Clubes en solo unos meses.

Tigres ha estado teniendo retrasos en la renovación de contratos, primero sucedió con André-Pierre Gignac a quien al final sí se renovó y le dieron 3 años más, quien se mantiene en espera es Ricardo Ferretti, la posibilidad de que no llegue la renovación para Guido puede estar en el hecho de que la Liga MX poco a poco están bajando la cantidad de extranjeros.