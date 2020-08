Tigres: "Me cag... jugadores como Nahuel Guzmán y Gignac", aseguró José Luis Higuera

Morelia.- Todo parece indicar que la relación de José Luis Higuera con Tigres no es para nada buena y es que el directivo se expreso de fuerte forma de la institución como de dos jugadores del cuadro felino. Higuera estuvo en el título que las Chivas le ganaron a los Tigres y desde ese punto se pudo haber creado ese desagrado por el club de Nuevo León.

Este jueves el directivo de Atlético Morelia concedió una entrevista donde explicó que él y los Tigres nada que ver, dejando claro que prefiere a Rayados de Monterrey sobre Tigres ya que considera que se manejan con mucha altanería dentro del torneo, dando a entender que André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán son los principales señalados con esas actitudes.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Lo que representa Tigres, y como se ha hecho, no me gusta un equipo así. Me quedo con Monterrey. Un equipo con lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan jugadores como Nahuel, como Gignac; por descontar prefiero a Monterrey que a Tigres por esa mamonería que proyecta Tigres, parece que los seleccionan así", dijo para Futbol Live Show.

Gignac y Nahuel Guzmán son ya historicos con el club felino en Liga MX | Jam Media

Las criticas se fueron más sobre el francés a quien considera un mal perdedor y así se ha debajo ver dentro de la cancha con las desaprobaciones ante los árbitros,por lo que Higuera considera que es una de las principales figuras que hacen que el club tome ese aspecto, aunque no le quita lo gran jugador que es incluso reconociendo sus logros con el cuadro felino.

De parte de los jugadores no se ha tenido una reacción por las declaraciones del directivo y esto se puede deber a que Tigres por ahora quiere mantener un perfil bajo ante las imágenes difundidas de su delantero Edu Vargas donde se le vio ignorado los protocolos del club al salir a un lugar publico como un restaurante.

José Luis Higuera fue parte de la directiva de Chivas cuando vencieron a Tigres en la Final de 2017 | Jam Media

Tienen a un jugador, Gignac, que no sé, se siente árbitro, dueño, le grita a todos, es un gran jugador, campeón de goleo, pero no me gusta su personalidad en la cancha, es soberbio, altanero, no sabe perder", dijo Higuera.

José Luis Higuera ha sido uno de los personas amados y odiados del futbol mexicano en los últimos años, donde se le atribuye la salida de Matiás Almeyda de Chivas, así como malas contrataciones para el Rebaño que lo tuvieron en la sombra por varias temporadas. Aun así logro ser respaldado ahora por la gente de Morelia ya que fue parte de los directivos que trabajaron para regresar el futbol a la ciudad ante la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán.

Te puede interesar

Liga MX: Ariel Nahuelpán asegura que dejó a Tijuana por decisión propia y no por una pelea

Liga MX: Vucetich pide prudencia para su trabajo con las Chivas de Guadalajara