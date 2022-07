Tigres: Miguel Herrera descartó a Juan Pablo Vigón para juego ante Querétaro

Malas noticias para los Tigres de la UANL ya que no podrá contar con la presencia de uno de los jugadores de confianza dentro de su esquema táctico como lo es el centrocampista, Juan Pablo Vigón, quien acarrea con una lesión que no lo dejara jugar esta fecha 6 ante Gallos Blanco del Querétaro en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Y es que el propio el Piojo reveló que Juan Pablo Vigón sufrió una lesión que lo marginará del compromiso de la Jornada 6 ante Gallos Blancos.

"(VIgón) Andaba con una molestia en los tendones, le vamos a dar un poquito de descanso, ha tenido una participación continua", dijo Herrera en conferencia de prensa.

Miguel Herrera asegura que no deben de hacer menos al rival esta fecha 6, ya que es cuando caen en modo de confort y pueden verse sorprendidos en el marcador.

"Es donde más podemos caer en exceso de confianza y ahí es donde nos equivocamos, los partidos no se ganan hasta que se juegan, ningún rival es débil hasta que no lo demuestras en la cancha así que vamos a salir con todo, los rivales se vienen a encerrar y tratan de conseguir un resultado que les sea benéfico, vamos a concentrarnos en no regalarle confianza excesiva al rival, vamos a tener la confianza del trabajo que venimos haciendo, pero de la que excede a caer en desatenciones, no”, señaló el Piojo.

La baja de Vigón obliga a Miguel Herrera a cambiar su esquema táctico y buscar suplir esta baja con un basto equipo que le puede ofrecer otras opciones en el medio campo para afrontar este duelo este fin de semana.

Tigres de la UANL suma cuatro triunfos al hilo y con un Andre-Pierre Gignac enrrachado en sus goles en las últimas cuatro fechas del torneo Apertura 2022.