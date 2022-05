Tigres: Miguel Herrera se acerca más a su primer centenario de partidos dirigidos en Liguilla

Miguel Herrera se alista para dirigir una Liguilla más en lo que va de su carrera profesional como estratega y donde esta en busca de acercarse a la cifra de los 100 juegos dirigidos en la Fiesta Grande de la Liga MX.

Actualmente Miguel Herrera suma 88 y buscará su tercer título como entrenador. Al mando de Tigres de la UANL esta a la espera de su próximo rival en la Liguilla y en donde busca aumentar su cifra de partidos dirigidos en esta fase tan importante como estratega.

En su historial como director técnico, Miguel Herrera ha estado al mando de Potros del Atlante, Águilas del América en dos etapas, Rayados de Monterrey, Tecos, Xolos de Tijuana y ahora con Tigres de la UANL esta en busca de su séptima final como entrenador en el futbol mexicano.

"Me ha tocado dirigir al América, Monterrey, hoy Tigres -con un plantel muy vasto. El más vasto que me ha tocado dirigir- pero no puedo decir nada del Atlante, Tijuana, el mismo Tecos, entonces contentos", dijo el entrenador de los felinos en conferencia de prensa el pasado 18 de abril tras amarrar el pase a la Liguilla con tres partidos por jugarse en la temporada regular.

De los 88 juegos dirigidos por parte de Miguel Herrera en la Liguilla del futbol mexicano, 32 son victorias, 20 partidos empató y en 36 sufrió la derrota.

En total, Miguel Herrera ha estado en 24 liguillas como estratega, en ese lapso ha llegado a seis finales y solamente en dos ocasiones termino coronándose como campeón absoluto de la Liga MX.