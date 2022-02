Tigres: Presidente de Santos de Brasil explicó por qué no recontrataron a Yeferson Soteldo

Nuevo León, Monterrey,. Yeferson Soteldo se convirtió en el primer venezolano en debutar en la Liga MX con el equipo de Tigres de la UANL. Disputó 5 minutos y dejó un recuerdo de su bailoteo y dribling para enseñar al público regio cuál será su habilidad en este Clausura 2022.

El sudamericano proviene de Toronto FC, equipo de la MLS que contó con el seleccionado de la Vinotinto después de un lapso de tres años con el equipo de Santos de Brasil, escuadra que fue cuestionada porque no volvió a contratar al extremo para esta campaña 2022, sin embargo su presidente develó las razones.

"Ahora que Yeferson Soteldo ya tiene equipo me siento más cómodo para hablar. La gente conoce los temas externos, no los internos. La Comisión de Gestión no sólo ve el rendimiento deportivo, sino también lo conductual", declaró Andrés Rueda, presidente del club.

"Personalmente, yo no quería a Soteldo en Santos, no importa por qué. Lo que espero del perfil de un jugador 'Peixe' va más allá de hacer goles y enganches, eso también hay que analizarlo", complementó de forma contundente sobre el caso del nuevo jugador de Tigres.

Yeferson Soteldo portó con responsabilidad la "10" que en su momento vistió el respetado Edson Arantes do Nacimiento, Pelé, Consiguió una destacada cifra de 20 goles y 17 asistencias que se reparten en 104 cotejos oficiales. Antes de desplazarse rumbo a Toronto vivió el subcampeonato del club en la Libertadores 2020.

Llegar a la 'U' de Nuevo León significa vestir la sexta camiseta en su trayectoria profesional después de debutar con el Zamora de su país en la temporada 2013-14. Asimismo jugó para Huachipato chileno, Universidad de Chile y los antes citados Santos de Brasil y Toronto FC. El próximo sábado jugaría su segundo duelo en la Liga MX ahora que vive este lindo reto como él lo describio el día de su llegada a San Nicolás de los Garza.

"Para mí lo primero es los goles y asistencias, lo más importantes para mí es ganar títulos y poder ganar el clásico. Un reto muy lindo, creo que fue fácil a la hora que se dio la propuesta, vengo a Tigres con ilusión, con ganas, es un buen lugar para cosas lindas", mencionó Yeferson Soteldo.

