Tigres: ¡Sin comentarios! Miguel Herrera no hablará más de la Selección Mexicana

Nuevo León, Monterrey.- Miguel 'Piojo' Herrera y los suyos regresarán al campo del Estadio Universitario para enfrentar a Xolos de Tijuana en la jornada 12 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, fecha de reinicio del campeonato local por la semana de receso por FecHa FIFA.

Tigres UANL obtuvo una breve gira por Estados Unidos y de ese modo llegó con la inspiración a flote después de vencer a Club América y Club Pachuca, ambos en Texas. Durante el parón la Selección Mexicana jugó su última triple fecha eliminatoria para lograr el pase al Mundial de Catar 2022, sin embargo la ausencia del 'Tata' Martino a Honduras levantó ciertas dudas que 'Piojo' Herrera no eludió de cara al duelo de mañana (domingo).

El estratega del Tricolor se encuentra con un problema de salud en un ojo que su doctor le recomendó no hacer el viaje a San Pedro Sula. Días después 'Piojo' también sugirió a Gerardo Martino hacerse a un lado porque si no estará junto con el Tri en ciertos viajes de nada serviría contar con él en Catar, añadió que se siente orgullo por estar entre las opciones de México cuando se busca un DT.

Sus comentarios molestaron a la afición de Tigres UANL, incluso los medios cuestionaron al 'Tata' sobre si tenía alguna opinión de lo referido por el exjugador a lo que respondió: "No tengo nada que decir". Posteriormente Miguel Herrera volvió a tocar el tema de la Selección Nacional, sólo para sentenciar que no hablará más de este asunto.

"Es la última vez que hablaré del tema, no volveré a tratar el tema de la Selección Mexicana, porque no me incume y no me candidateo en ningún instante", señaló esta tarde durante la conferencia de prensa. Miguel Herrera afirmó que será un aficionado más del Tri y de paso felicitó al elenco por obtener el octavo boleto consecutivo a la Copa del Mundo.

"Me da muchísimo gusto porque soy mexicano, la clasificación de México. Empataron en el primer lugar con Canadá, se hablaba de una mala eliminatoria y no es verdad, se hizo un buen trabajo, felicitar a los muchachos que participaron en el proceso por este logro tan importante que es clasificar a México. Le deseo el éxito del mundo, intentará ser un aficionado más", concluyó.

Miguel Herrera mantiene a Tigres UANL en el subliderato del Clausura 2022 con 23 unidades, sólo por atrás de Club Pachuca que se localiza con 25 puntos. Los regios no pierden desde hace ocho partidos de los cuales siete fueron victorias, recibiran a Xolos que marcha noveno con 14 unidades y viene de derrotar a FC Juárez en la jornada anterior.