Tigres UANL: Tuca Ferretti se dice preocupado por el juego de su equipo

Nuevo León.- Tras finalizar el partido entre Tigres y Chivas en donde los de Guadalajara se llevaron el partido con marcador de 3-1, Ricardo Ferretti habló en conferencia virtual sobre las acciones del duelo y se dijo algo preocupado por el funcionamiento del equipo pues han comenzado a dar muchas opciones que antes no hacían.

Así mismo se considera el tipo de entrenador que no recrimina a sus futbolistas una vez que el juego no va por buen camino. Esta ocasión reveló que una vez que vio que el juego no se podría ganar dejó de dar indicaciones para evitar problemas con los futbolistas y así no generar más presión durante el juego.

Soy de los entrenadores que después de los partidos no me gusta mencionar nada, no soy de gritar, porque los jugadores no se sienten bien, están calientes y esa historia de llegar y decir, puede causar problemas, herir gente y no me gusta", dijo el Tuca.

Chivas por momentos les pasó por arriba hasta conseguir los goles | Jam Media

Respecto al funcionamiento del equipo el Tuca reconoció que se están haciendo mal las cosas pues en sus últimos 4 partidos no han podido ganar y más preocupante que en la mayoría de los mismo han recibido un gol que significó un empate o sellar la victoria del rival.

La afición tiene todo el derecho de estar molesta, de estar enojada, no estamos dando los resultados. La responsabilidad principal es mía, el primer responsable soy yo".

El siguiente partido de los Tigres será el día miércoles 9 de septiembre cuando visiten al León en la Jornada 9 del Guard1anes 2020. Será un duelo difícil pues los Panzas Verdes son de los mejores equipos del torneo y que actualmente ocupan los primeros lugares de la tabla.

Tigres tendrá una seguida de partidos importantes de cara al Clásico Regio que se jugará el próximo 26 de septiembre en casa de los Rayados de Monterrey, antes de ese partidos deberá medirse ante Santos y Querétaro otros dos equipos que tiene sus altos y bajos en el torneo.

En los que respecta a los casos de contagios de Covid-19, Tuca aseguró que no tiene nada que ver con el rendimiento del equipo pues actualmente solo el único que tardó más en reincorporarse fue Nahuel Guzmán quien a partir de esta semana ya podrá estar en las sesiones del club de cara al siguiente partido.

