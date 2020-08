Tigres de la UANL: Diego Reyes anunció que dio positivo por coronavirus

Nuevo León.- Este lunes Diego Reyes anunció que se trata de él el reporte de coronavirus que Tigres y la Liga MX anunciaron hace unas horas. Mediante un comunicado el central felino aclaró que se encuentra bien ya aislado y con buen estado de salud por lo que se puede decir que es asintomático como casi la totalidad de los casos en el futbol mexicano.

Por medio de este comunicado me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de Covid-19. Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún síntoma", se puede leer en el comunicado.