Tigres de la UANL busca trascender internacionalmente

Monterrey, Nuevo León, México.- Las llegadas de Enner Valencia, Rafael Carioca, Larry Vásquez, Eduardo Fernández y Timothee Koloziejczak, obedecen a la planeación que tiene la directiva de Tigres de trascender en el plano internacional, donde ya se han quedado a la orilla con los subcampeonatos de Copa Libertadores en el 2015 y la Concachampions de este 2017.

Miguel Ángel Garza dijo que el club se siente orgulloso por la participación de sus elementos en la Selección Mexicana. pic.twitter.com/Hcva9MKFWd — Raúl Escobedo Gil (@RaulEscobedo7) 6 de septiembre de 2017

“El equipo lo habíamos planeado y estas personas que llegan son para complementar al grupo. Unos por necesidad y otros porque ya veníamos con un seguimiento del jugador, ya están aquí, se cierran los registros y como en los años anteriores, tenemos un equipo muy competitivo y ahora hay que demostrarlo dentro de la cancha.

“Yo creo que estamos apuntando un poquito a seguir y mantener el nivel que tiene el club en la cuestión de la Liga y sabemos que en enero empezamos nuestro torneo internacional en el que vamos a competir con todo para tratar de capitalizar todos los logros que ha tenido Tigres, poderlos tener en un torneo internacional también, sin descuidar la Liga”, explicó Miguel Garza, delegado deportivo de los felinos.

"QUIERO JUGAR AQUÍ MUCHO TIEMPO"#CentralFOX Timothée Kolodziejczak ya llegó a México para fichar con los Tigres de Gignac: pic.twitter.com/kpF0bJBAYK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 5 de septiembre de 2017

Tigres comenzó su internacionalización con la llegada del francés André Pierre Gignac, el cual cayó como anillo al dedo con la escuadra felina, al conseguir un campeonato de goleo y dos títulos de la Liga MX. Además de anotar más de 50 goles con la playera de los Tigres.

Después los regiomontanos contratación al paisano de Gignac, Andy Delort, quien demostró su calidad dentro de la cancha, aunque no tuvo poca acción, se fue del club coronándose campeón ante el América.

Tigres no quiso quedarse con los brazos cruzados y fichó al internacional chileno Eduardo Vargas, quien ya fue campeón del campeón de campeones ante las Chivas del Guadalajara, a quien les logró anotar en dicha final.

Al no estas satisfechos, la directiva encabezada por el Ingeniero Rodríguez repatriaron a un viejo conocido del futbol mexicano, Enner Valencia a quien contrataron procedente del Everton inglés. Valencia en su presentación marcó un "hat-trick".

El que ahora Tigres sea la nómina más alta de todo el continente y no solo de México, al tener un valor estimado en 70. 3 millones de euros, en opinión del directivo felino, no incrementa la obligación por ganar títulos, pues esto es algo que deben hacer aún y cuando no hubieran llegado los refuerzos.

“Yo no estoy enterado de la cuestión numérica de cómo está en Latinoamérica ni en otros lados, lo único es que está dentro de los presupuestos de nuestro club y la obligación la tenemos con los jugadores que llegaron y si no hubieran venido también la tenemos, este es un plan que llevamos de hace siete años y lo único que estamos tratando es de consolidar a la institución a nivel nacional y a nivel internacional”, puntualizó.

El tener a préstamo a jugadores como Julián Quiñones, Luis Quiñones, Luis Advíncula, entre otros, es con la intención de que regresen a Tigres con el mejor nivel posible para disputar la Liga y la Concachampions.

“Dentro de la planeación venía un poquito apuntado para enero. Yo creo que haber prestado a los jugadores este torneo, era apuntando que tuvieran una participación mayor, que tuvieran mínimo 17 o 18 juegos en los equipos en donde están prestados y que todos estuvieran en igualdad de circunstancias como tenemos a los jugadores aquí y tener un equipo competitivo en los dos torneos en donde participemos, para que al representar a México internacionalmente, nuestros seguidores se sientan orgullosos”, finalizó.

Con información de mediotiempo