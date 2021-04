Tigres de la UANL entrena en el volcán con la mira en el Clásico Regio

Los Tigres de la UANL han iniciado este lunes una semana muy importante a solo dos jornadas del cierre del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, pues el próximo sábado jugarán el Clásico Regio ante el Monterrey.

Los Tigres dirigidos por Ricardo Ferretti tuvieron una sesión de entrenamiento en el Volcán Universitario para iniciar la preparación del duelo ante Monterey donde buscaran seguir en los puestos de repechaje para acceder a la liguilla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los felinos realizaron trabajo físico y regenerativo en la cancha del Universitario, además de una serie de enfrentamientos en espacio reducido, para iniciar la preparación del Clásico Regio.

Leer más: El encanto de Jimena Sánchez utilizando un precioso traje de baño

Los dirigidos por Ricardo Ferretti vienen de empatar sin goles ante los Pumas de la UNAM este domingo en la jornada 15 del Guard1anes Clausura 2021 con lo que llegaron a 19 puntos para colocarse en el noveno puesto de la tabla general y casi asegurar su lugar en el repechaje de la Liga MX.

Dentro de las cosas negativas para los Tigres, es que no para enfrentar al Monterrey no podrán contar con Jesús Dueñas debido a una lesión en el tobillo izquierdo por lo que tendrá que pasar por el quirófano y aun no se tiene un tiempo estimado de recuperación.

Los subcampeones del Mundial de Clubes esperan que Chaka Rodríguez pueda recuperarse para el partido del próximo sábado y este lunes mostraron imágenes de sus trabajos de recuperación realizando trote de rehabilitación y terapia.

Leer más: Club América suma su noveno torneo corto sin perder en casa en la Liga MX

El partido del sábado ante Monterrey será un partido duro para los Tigres, pues se juegan no solo tres puntos, sino el orgullo de la sultana del norte, ante un equipo que ha mostrado solides al mando de Javier Aguirre y que marcha en cuarto con 25 puntos.

���� Con la mira en el Clásico este lunes entrenamos con intensidad en la cancha de El Volcán.#PerfilTigre ���� #EstoEsTigres �� pic.twitter.com/vj8N1wQqjt — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) April 19, 2021