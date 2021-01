Tigres de la UNAL: Alejandro Rodríguez afirma que no van de paseo a Qatar

El presidente del Club Tigres de la UANL, Alejandro Rodríguez, ponderó que el compromiso tienen es que equipo tenga una buena participación en el Mundial de Clubes que se realizará en Qatar. El directivo dejo en claro que no van de paseo al torneo internacional de la FIFA.

"No vamos de turistas y no nos van a permitir ser turistas. Vamos a estar aislados para entrenar y para los partidos, vamos a estar al máximo de la concentración", externó Rodríguez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Antes de que emprendan el viaje a Qatar, todo los jugadores, cuerpo técnico y directiva de Tigres, serán sometidos a una prueba médica para detectar casos de Covid-19 y luego deo partido de la jornada 4 quedarán concentrados para evitar algún contagio.

"El juego es el 28 (de enero), vamos hacernos la prueba el 26 y de ahí concentrarnos para tener esa pequeña burbuja antes de subirnos al avión. La FIFA nos pide que nadie tenga algún síntoma o no hace el viaje", indicó Rodríguez.

Leer más: UFC: Conor McGregor, muy emocionado de retormar, "tendrán un gran show"

El jerarca del conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, explicó el protocolo en caso de que algún jugador resulte positivo a Covid-19 durante la competencia en Qatar. Señaló que en caso de que un elemento de positivo a las pruebas médicas, deberá permanecer en Doha hasta que los resultados indiquen lo contrario.

"Si hay algún contagio no sube al avión en Doha, si hay un contagio en Doha se aísla y ya nadie lo acompaña, la organización se encarga de organizar para regresarlo a Monterrey", indicó Alejandro Rodríguez.

El presidente de Tigres dijo que no tienen contemplada la posibilidad de posponer sus próximos dos encuentros de Liga MX antes de viajar a Qatar para participar en el Mundial de Clubes.

"No lo hemos pensado. Estamos vigilantes de los síntomas y hablamos con los equipos que visitamos", refirió el directivo de los felinos.

Por otro lado, Rodríguez dio a conocer la buena rehabilitación que el francés André Pierre-Gignac lleva en estos días, recuperándose de a poco de su desgarro. Así que tiene dudas de que su goleador llegará a tono a la justa en Qatar.

"Lo que a mí me reportan es que ya se siente mejor, yo le pregunté a los doctores y me decían que eran 10 días. Gignac ya se está sintiendo mejor, está evolucionando positivamente, mañana tengo reunión con Tuca y no sé si lo vaya a guardar para el juego contra el Atlas, no lo sé", mencionó Rodríguez.

Agregó que: "me reportaron hoy en la mañana es que está evolucionando muy positivamente, esperamos llegar completo a Qatar, que no haya bajas ni lesiones y si tenemos el equipo completo tenemos mayor posibilidades de tener un mejor resultado".

SUEÑAN CON LA FINAL ANTE EL BAYERN MÚNICH

Tigres sigue con el sueño y se podría enfrentar al Bayern Munich, campeón de Europa, aunque para esio debe ganar sus primeros dos partidos del Mundial de Clubes y si el equipo de la Bundesliga logra superar la etapa de semifinales

Los felinos quedaron ubicados en la llave que los pondría en semifinales frente al campeón de la Copa Libertadores que se definirá el sábado 30 de enero cuando se enfrenten los brasileños Santos y Palmeiras de Brasil.

El primer partido de los Tigres será contra el equipol Ulsan Hyundai de Corea del Sur en cuartos de final.