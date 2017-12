Tigres vence 3-0 al América y avanza a la final del AP17

Monterrey, Nuevo León.- Todo se encuentra listo en la Sultana del Norte para que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y las Águilas del América, hagan explotar el volcán en lo que es el encuentro de vuelta de la semifinal del Torneo Apertura 2017 del futbol mexicano que pinta que ambos clubes nos brinden muchas emociones.

El primer partido disputado en la cancha del Estadio Azteca fue prácticamente de un solo lado solo que no se pudo notar aún más en el marcado, pues el equipo dirigido por Ricardo "Tuca" Ferretti apenas sacó la ventaja de 0-1 y fue gracias a un penal muy polémico señalado por el central Óscar Macías Romo.

Ahora la situación será diferente, pues las Águilas del América dirigidas por Miguel "Piojo" Herrera, buscarán realizar una histórica remontada que los acerque al título número 13 en la liga y dicho sea de paso tratará de borrar la paternidad de ocho partidos sin que el equipo de Coapa puedan vencer a los felinos.

Para recordar el último triunfo americanista sobre los Tigres, nos tenemos que remontar hasta el Torneo Clausura 2015 cuando el equipo emplumado dirigido en ese entonces por Gustavo Matosas logró vencer en la cancha del Estadio Azteca 1 gol por 0 a los del norte con anotación de Darío Benedetto.

TIGRES EN BUSCA DE SU TERCER FINAL DE LIGA CONSECUTIVA

Por su parte el equipo el "Tuca" Ferretti y sus pupilos buscarán llegar a su tercera final de forma consecutiva. Esta racha curiosamente la comenzaron con el equipo que hoy es su rival las Águilas del América, ya que en el Torneo Apertura 2016 lo lograron derrotar en la final desde el punto penal.

Posteriormente los Tigres volvieron a jugar una final ante las Chivas Rayadas del Guadalajara contra quienes perdieron en una emocionante y polémica final, por lo que ahora intentarán ponerse cerca de la historia de nueva cuenta.

Mientras tanto el equipo del América y Miguel "Piojo" Herrera sabe que de no conseguir llegar por lo menos a la final, significaría un fracaso para la institución, de hecho el mismo entrenador lo ha dejado muy en claro en las conferencias de prensa y claro está, la afición no perdonaría un tropiezo más en este año que no ha sido del todo bueno para ellos pese haber calificado a la fiesta grande.

Ahora bien, queda la duda de saber si Tigres logrará imponer la superioridad que tiene en cuanto a planteles con el América y no sufrir alguna sorpresa, o si las Águilas recurren a su historia y hacen una de sus remontadas, pues para eso el equipo azulcrema se pinta solo.

Alineaciones del partido

América

Tigres

Minuto a minuto

3´

Tiro libre de Darwin Quintero que es detenido por Guzmán

7´

Falta en el medio campo a favor de Tigres

8´

Chino Romero saca tiro dentro del área que termina en las manos de Guzmán

14´

Falta sobre Enner Valencia en los linderos del área, tiro libre para Tigres

16´

Falta ofensiva de Eduardo Vargas

17´

Falta en el medio campo sobre Valencia

21´

Disparo de Eduardo Vargas que se va apenas por un lado de la cabaña de Marchesín

22´

Tiro de esquina para Tigres, que termina siendo despejado por la defensa de América

25´

Falta en el medio campo a favor de Tigres

28´

Tiro de esquina de América por el lado izquierdo, que se va de largo por el otro lado de la cancha

30´

Falta en la ofensiva por parte de Paúl Aguilar

32´

Centro al área buscando a Gignac, pero se va de largo el centro

33´

Tarjeta amarilla para Jesus Dueñas de Tigres, además tiro libre para América en las afueras del área

34´

Tiro libre cobrado por Darwin Quintero que se va por un costado

35´

Tarjeta amarilla para Guido Rodríguez del América, tiro libre para Tigres

39´

Falta en el medio campo para Valencia, tarjeta amarilla para Paúl Aguilar de Tigres

41´

Tigres cerca de anotar, Gignac saca tiro que desvía Marchesín y la deja para que Vargas mande el disparo por un costado de la portería

42´

Disparo de Valencia que pega en el poste

43´

Darwin saca disparo que se estrella en la defensa de Tigres

45´

Tarjeta amarilla para Jorge Torres Nilo

Se termina el primer tiempo con empate a cero

Inicia el segundo tiempo

Cambio de Tigres, sale Eduardo Vargas, entra Jurgen Damm

45´

Gignac llega dentro del área y saca disparo por un costado de la portería

48´

Tiro de esquina para América por el costado de la derecha

50´

Se salva el América, Gignac estrella el balón en el poste

52´

Disparo de Darwin Quintero que se va por encima de la portería de Guzmán

55´

Cambio de América, sale Silvio Romero, entra Alejandro Díaz

56´

Goool!!! de Tigres, Valencia anota el primer gol del partido y el segundo en el global

61´

Falta en el medio campo de Guido Rodríguez, que se gana la segunda amarilla y es roja para el Americanista

62´

Tarjeta amarilla para Oribe Peralta por una falta sobre Guzmán, Valencia mete centro que es cortado por la defensa de América

63´

Cambio de Tigres, Sale Jorge Torres Nilo, entra Alberto Acosta

65´

Tiro de esquina para América que es despejado por Guzmán

66´

Tarjeta Roja para Edson Álvarez después de propinar una patada a destiempo a Valencia

68´

Cambio de América, sale M. Uribe, entra Da Silva

69´

Cambio de Tigres, sale Jesús Dueñas, entra Víctor Sosa, Fuera de lugar de Tigres

70´

Tarjeta Amarilla para Darwin Quintero

71´

Goool!!! de Tigres, Gignac le pone medio gol a Valencia para que el segundo sólo llegue a empujar el balón

72´

Cambio de América, sale Darwin Quintero, entra Diego Lainez

75´

Penal sobre Jurgen Damm, que es cobrado por Gignac que anota el tercero de la noche para Tigres

77´

Tarjeta amarilla para Diego Lainez del América

78´

Tiro de esquina para Tigres por la parte izquierda

86´

Falta sobre Lainez, tiro libre para el América

88´

Disparo de Lainez que termina en las manos de Guzmán

90´

Termina el partido, Tigres gana 3-0 al América (4-0 global), los felinos a esperar por Monterrey o Morelia

