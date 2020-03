Tigres visita New York un foco de coronavirus para su duelo en Concachampions

New York.- El equipo regiomontano viajó desde el inicio de esta semana a tierras estadounidenses para medirse ante el New York City en los 4tos de final de la Concachampions pero mantiene a todo México pendiente pues New York está en alarma por temas de coronavirus.

Como medida de seguridad el equipo dirigido por Ricardo Ferreti al llegar al aeropuerto hasta que llegaron al hotel no tocaron nada, además de portar siempre el cubre bocas para así evitar cualquier contacto.

¡Ya estamos en Nueva York! �� ¡El miércoles vamos por el primer paso a Semifinales! ����#EstoEsTigres ��#6DecadasDeTigres ���� pic.twitter.com/m11Pp4ZlwP — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) March 10, 2020

Si bien cierto que solo han tenido el contacto de estadio y hotel su cuerpo médico están muy atentos ante cualquier complicación que presente algún jugador.

Hace unas semanas el volante ofensivo Jürgen Damm fue llevado al hospital el Monterrey para descartar cualquier contagio ya que presentaba síntomas parecidos.

Tigres saltará esta tarde al Estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, en punto de las 18:00 hrs tiempo del centro de México y podrás seguir el partido por Fox Sports y en nuestra página EL DEBATE con el minuto a minuto.