Tigres y Gignac, criticados por anotar durante protesta del Veracruz

Los Tigres de Monterrey y el delantero francés André-Pierre Gignac fueron blanco de las críticas tras ganar el viernes por 3-1 al Veracruz por la decimocuarta fecha del torneo Apertura del futbol mexicano con dos polémicos goles, anotados en plena reivindicación del plantel local por impagos.

Las reacciones indignadas se multiplicaron el sábado -tanto por parte de aficionados en redes sociales como en la prensa local e internacional- sobre el equipo regiomontano y en particular Gignac, acusados de insolidarios por anotar dos tantos mientras los jugadores del Veracruz escenificaban un paro al inicio del partido como protesta ante la falta de pagos por parte del club.

Los felinos fueron blanco de fuertes críticas durante y después del juego por las anotaciones del chileno Eduardo Vargas, al minuto 2, y de Gignac, al 4, cuando los 'Tiburones Rojos' no oponían resistencia alguna ni hacían por disputar el balón. Los veracruzanos comenzaron a competir poco antes de que se cumpliera el minuto 5 y Vargas marcó el 3-0 parcial al 8.

Al acabar el partido con derrota local, los jugadores del Veracruz aplaudieron irónicamente a sus rivales camino del vestidor.

Tigres, sobre aviso

El defensa del Veracruz y ex internacional mexicano, Carlos Salcido, reclamó a los Tigres por no respetar el acuerdo de no disputar el balón mientras duraba la protesta.

“Los jugadores de Tigres sabían que íbamos a parar tres minutos. Es una tristeza porque al final del día todos somos profesionales”, lamentó Salcido en conferencia de prensa.

Carlos Salcido tras una derrota de Veracruz/Jam Media

Por su parte, el argentino Guido Pizarro, capitán de los Tigres, justificó el accionar de su equipo: “Nos dijeron que iban a parar un minuto, después que iban a parar tres. Yo les dije que nosotros sólo íbamos a parar un minuto”.

En redes sociales se encendió la polémica. El exportero mexicano Félix Fernández, comentarista de la televisora TUDN, apuntó en Twitter que “no se debe agredir a quien se encuentra indefenso y Tigres lo hizo dos veces”.

Si somos solidarios, lo somos en serio... Hubo mal entendido en si era uno o tres minutos sin disputar el balón? No importa, no se debe agredir a quien se encuentra indefenso y Tigres lo hizo dos veces. Apoyamos en serio o nada más de dientes para afuera? Lamentable. — Felix Fernandez (@Felixatlante12) 19 de octubre de 2019

El exfutbolista Christian Giménez, ahora analista de Fox Sports, también mostró su rechazo a los felinos en televisión: “Lo que hizo Tigres no lo hace ni un equipo de barrio”.

El sábado, la prensa deportiva mexicana subrayó la falta de solidaridad de los Tigres con los 'Tiburones'. “¿Cuál unión?” cuestionó en su portada el diario Récord, y aseguró que “Tigres aprovechó protesta para ganar”.

Centenario con mancha

El gol de Gignac fue el número 100 de su carrera en la Liga MX de primera división -lleva 112 contando también torneos internacionales-; los Tigres publicaron el dato en redes sociales con una foto del francés con el brazo en señal de triunfo.

Los comentarios de los aficionados en Twitter fueron altamente críticos con el goleador francés, yendo desde la calificación de “Miserable” hasta “Manchaste tu carrera con tu 'gol' 100. Una vergüenza y aparte lo festejas”.

Ayuda al 'Tiburón'

El viernes en la previa del partido, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ofreció un fondo de 18 millones de pesos (unos 940.000 dólares estadounidenses) para que los futbolistas del Veracruz reciban dinero a cuenta de los adeudos antes de la disputa de la siguiente jornada.

El uso de ese fondo está sujeto a un “proceso exprés” en el que los jugadores deberán exponer sus casos ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la FMF.

Este proceso comenzará el domingo con la recepción de reclamos, continuará el martes con la presentación de pruebas de ambas partes y deberá resolverse el miércoles.

Los jugadores que tengan dictámenes a su favor recibirán depósitos en sus cuentas el viernes.