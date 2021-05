Tim Tebow regresa a la NFL y firma con los Jaguares de Jacksonville

Estados Unidos.- Los rumores se hicieron realidad luego de que en la NFL comenzara a escuchar el nombre de Tim Tebow, este jueves oficialmente anunció su regreso a los emparrillados para jugar con los Jaguares de Jacksonville pero no lo hará más como mariscal de campo pero si como ala cerrada.

Esta mañana habló para los medios y agradeció a los Jaguares la oportunidad de estar de nuevo en la NFL, sabe que luego de tanto tiempo fuera será un desafío volver a tomar el ritmo y más porque no va a la posición con la que se hizo grande en los Estados Unidos.

"Quiero agradecer a los Jaguares por la oportunidad de competir y ser parte de este equipo. Sé que será un desafío, pero uno que acepto. Me dedico a tomar la dirección de nuestro staff de entrenadores y aprender de mis compañeros de equipo. Agradezco el apoyo de todos mientras me embarco en este nuevo viaje", comentó el nuevo ala cerrada de Jacksonville.

We have signed TE Tim Tebow. pic.twitter.com/xAsfcZP1sG — #DUUUVAL (@Jaguars) May 20, 2021

Tim Tebow quien tiene 33 años de edad no ha jugado un partido de NFL desde el 2015 luego de que inició su carrera como analista y su paso por la MLB como beisbolista profesional. Pero su experiencia en equipos con Denver Broncos, New York Jets, New England Patriots y los Philadelphia Eagles, todos como mariscal de campo.

Tebow se convierte en el refuerzo número 6 para Jacksonville de cara al inicio de la temporada 2021 de la NFL, acompaña a Chris Manhertz, James O'Shaughnessy, Luke Farrell, Ben Ellefson y Tyler Davis. Incluso la pagina oficial de Jacksonville ya tiene a la venta las nuevas camisetas del equipo con el nombre y número de Tim Tebow el 85 en el dorsal.

El debut oficial de Tim Tebow en el futbol americano fue en el 2010 cuando lo hizo como mariscal de campo jugando para los Philadelphia Eagles. En su momento como universitario lo hizo en la Universidad de Florida donde jugo en el equipo de su universidad.