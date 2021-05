Timo Werner asegura que estará en el Chelsea a largo plazo

El delantero alemán del Chelsea, Timo Werner, aseguró previo a la gran final de la Champions League de este sábado que permanecerá en el equipo a pesar de su mala temporada en la Premier League.

Werner fue uno de los fichajes más caros en el Chelsea la temporada pasada, y al momento no ha dado la cara con buenos resultados. Werner fue comparado con delanteros como Erling Haaland, Robert Lewandowski o Romelu Lukaku.

“En términos de goles y ocasiones perdidas, fue la peor temporada. Pero al final todavía tengo 27 aportes de goles", dijo.

Werner es consciente del buen equipo que se formó en el Chelsea, es por ella que quiere empezar con todo la siguiente temporada en la Premier League.

“Creo que soy el primero de nuestro equipo en eso, así que no fue del todo malo y no pienso en dejar el club este año, seguro que no, y también para el año que viene porque creo que tenemos una muy buena buen equipo y espero volver a marcar y poder hacer todo lo que se espera de mí ”.

Werner sabe que se le llevo al Chelsea para hacer goles y entiende la molestia de los aficionados al ver que no pudo conseguir una buena cifra en la temporada de la Premier League.

“También asistí a muchos goles el año pasado en mi antiguo club. Pero creo que la razón principal por la que me trajeron aquí en el club es para marcar y tal vez al final 12 goles y seis goles en la Premier League, eso no es suficiente.

El delantero alemán Timo Werner tiene un salario mensual de 860 millones de euros esta temporada con el Chelsea. Lo que da para un total de 10,3 millones de euros al año.