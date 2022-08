Timo Werner oficialmente dejó al Chelsea y regresa al RB Leipzig

Alemania.- Uno de los movimientos que ya se esperaban desde hace tiempo se ha confirmado esta semana, el alemán Timo Werner ha dejado al equipo del Chelsea para fichar una vez más con el equipo del RB Leipzig con el que ha tenido una de sus mejores actuaciones en el futbol. El delantero no tuvo el mejor pasaje por Inglaterra lo que le hizo perder la titularidad tanto en el equipo tanto como en su selección.

Este martes Timo Werner compartió una carta en sus redes sociales en las que explica que sale del cuadro inglés y que se prepara para su regreso a Alemania en donde espera brillar una vez más de cara al Mundial de Qatar 2022. "Hoy se termina mi paso por el Chelsea", comentó en su mensaje de despedida. "Sentí gran cariño y apoyo los dos últimos años. Nunca olvidaré cómo me respaldaron en las buenas y en la no tan buenas", se lee.

Su salida se dio oficialmente luego de que no arrancó la Premier League, el alemán no fue convocado por Thomas Tuchel lo que indicó que ya su traspaso se estaba cocinando. En su participación en el equipo inglés no tuvo ese gran despunte, llegó como una de las grandes armas y en algunos partidos funcionó pero luego de costó mucho poder encontrar el arco, pasó de ser un goleador a tener muy poca actividad frente al arco.

Timo Werner ficha con el RB Leipzig de Alemania | Foto: Captura

Ahora Werner regresa al equipo con el que mejor se ha adaptado, en su paso con el RB Leipzig jugó 159 partidos en donde anotó 95 goles, una de sus mejores etapas como delantero. Incluso en su paso con el cuadro alemán fue en donde mejor nivel mostró en la Selección de Alemania. Ya en sus redes sociales el jugador anunció su regreso al campo de su equipo en donde se le ve posando, y ha adelantado que usará el número 11.