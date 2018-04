Títere Vázquez regresa a pelear a Culiacán 14 años después

Culiacán, Sinaloa.- Para Miguel “Títere” Vázquez no será nada nuevo pelear en Culiacán.

El viernes 13 de abril, el excampeón mundial enfrentará al experimentado Cosme “Chino” Rivera en el parque Revolución.

ANTECEDENTE:

Fue en el lejano 2004 cuando el Títere llegó a la capital sinaloense, en una Olimpiada Nacional, como parte de la delegación de Jalisco, que por cierto en ese mismo equipo venía el campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez.

Miguel Ángel perdió la final en ese año ante el Maromerito, para quedarse con la plata.

Y hablando del “Canelo” que por cierto fue el primer rival que enfrentó en el boxeo de paga, quien le propino un amargo debut con derrota.

Sin embargo eso no noqueó al “Titere” quien se levantó para conseguir una serie de victorias consecutivas que más tarde le abrirían la puerta para la obtención de un título mundial.

Luego de varias defensas exitosas, incluyendo al primer campeón Azteca, Ricardo “Pelón” Domínguez (QEPD) allá en Tijuana, Vázquez fue despojado de su cinturón.

Ahora desea resurgir y buscar una nueva oportunidad por un título mundial.

Pero no la tendrá nada fácil, enfrente se medirá ante un aguerrido Cosme “Chino” Rivera, quien tiene bastante lona recorrida en sus pies y más cinturones de lo que pudiera contar con las manos.

“Para mi es un honor y un privilegio pelear con un boxeador de la talla del Chino Rivera, yo quería decirte que cuando era amateur me tocó conocer Culiacán y esta será la segunda vez que visite Sinaloa”, dijo Miguel Vázquez.

Así mismo afirma que de ese choque saldrán chispas, ya que ambos andan en busca de una oportunidad de un título.