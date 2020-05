Tito Ortíz reta a Mike Tyson a un combate y éste responde

Estados Unidos.- Mucho se ha hablado sobre la vuelta de Mike Tyson al ring para una última contienda ante sus fans, y a pesar de que él ya comentó que está cerca de concretarse la trilogía con Evander Holyfield, los rivales para “Iron” siguen saliendo.

En esta ocasión el ex peleador y leyenda de la UFC, Tito Ortíz ha salido al quite para retar a Tyson; esto lo hizo en su cuenta de Instagram con una imagen donde aparecían los dos bajo el texto: “Leyenda vs Leyenda en PPV! Cuando la estamos haciendo?“, además ya habló en una entrevista sobre la posible contienda.

He recibido tres llamadas telefónicas de tres personas diferentes, la gente de Mike Tyson, preguntando si lo haría. Estoy adentro, estoy abajo. Hagamos firmar estas cosas, hagamos que suceda. No estoy seguro si será MMA o boxeo todavía. Los dos tenemos que ser autorizados por las comisiones atléticas. Eso es lo más importante”.

"Tampoco he estado boxeando durante 20 años. Mis habilidades de boxeo han mejorado y mejorado. Puede que no estén al mismo nivel que Tyson, pero ¿Tyson ha sido golpeado en la cara en los últimos 15 años? No, no lo ha hecho. He estado. He podido someter a todos contra los que he competido en los últimos cuatro años “, explicó Ortíz.

Por su parte Mike Tyson fue preguntado por TMZ Sports sobre el asunto, a lo que respondió que se encuentra abierto a cualquier reto, y que sin duda lo haría para apoyar a diferentes instituciones benéficas con peleas de exhibición, que al final de cuenta sería para ayudar a los más necesitados.

Realmente no lo se, pero cualquier persona que esté dispuesta a contribuir a esta organización benéfica, puede entrar y desafiarme. Estoy abierto a enfrentarme con cualquiera. Me estoy divirtiendo y luciendo bien, mostrando mi cuerpo, todo es posible. Mi ego está empezando a entusiasmarse, pero ya veremos. Hay muchas cosas que esperar en el futuro”, declaró Tyson.

