"Tito" Villa pasa al Celaya y se despide del Querétaro

Toluca, Estado de México, México.- Luego de aparecer en la lista de transferibles de Club Querétaro para el Clausura 2018, el delantero argentino, Emmanuel Villa, encontró lugar en el Ascenso MX, con los Toros de Celaya.

Esta tarde, durante el Régimen de Transferencias, el equipo guanajuatense dio a conocer la transferencia del delantero, dos veces campeón de goleo individual en primera división, en calidad de préstamo.

“Atención Toros Procedente de Querétaro llega para romper las redes rivales el argentino naturalizado mexicano, @TitoVilla1982. ¡Bienvenido a Celaya, 'Tito'! A defender con bravura y pasión nuestros colores. #TorosUnidosPorElAscenso”, publicó en su cuenta oficial de Twitter el cuadro celayense.

Querétaro, mi casa...

En un momento muy difícil de mi carrera, este hermoso club me abrió las puertas y depositó su confianza en mí. Siempre estaré eternamente agradecido por darme la posibilidad de demostrarme a mí mismo que sí podía seguirle dando al fútbol un poco más.

Gracias por dejarme ser partícipe de estos momentos históricos que pasaron en el transcruso de estos 3 años y que nunca olvidaré, los cuáles compartí con compañeros extraordinarios y que sin ellos no hubiera sido posible lograr.

Agradecer también a los dueños, directivos y entrenadores que siempre me han apoyado en esta etapa de mi carrera.

Mensión especial para todo el equipo de trabajo (doctores, fisioterapeutas, masajistas, utileros, instructores del gym, administracion, marketing, prensa, entre otros) que si bien no se ve, fue elemental para poder conseguir los objetivos logrados.

Gracias a la afición que siempre tuvo para conmigo muestras de gratitud, afecto y respeto, y este mismo sentimiento fue, es y será recíproco siempre.

A Quéretaro y a su hermosa gente, gracias por permitirnos como familia encontrar nuestro lugar en el mundo y hacernos sentir como en casa.

No es un adiós, sino un hasta pronto y siempre podrán contar con este amigo cuando lo vean por la calle...



Saludos, Tito.

Tito llegó al balompié mexicano en 2006 con el Atlas. Un año más tarde fue fichado por Estudiantes Tecos, para que en el 2009, y tras un cortó paso por la Premier League, pasara a Cruz Azul.

En 2012 se convirtió en jugador de Pumas, donde vivió uno de sus peores momentos en México. Llegó a Tigres en 2013 y desde 2014 pasó a ser de los Gallos Blancos. Sus títulos de goleo fueron en los torneos Apertura 2009 y 2015.