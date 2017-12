"Título de Tigres sobre Rayados, es el mejor": Álvarez

Monterrey, Nuevo León, México.- El volante ofensivo de Tigres de la UANL, Damián Álvarez, aseguró que coronarse con los "felinos" en el futbol mexicano tras derrotar a Rayados de Monterrey es lo mejor que le ha pasado en su trayectoria.

CAMPEONES ⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Juninho le da el gafete de CAPITÁN a Damián Alvarez, para que levante el sexto título en la historia de Tigres.



Misión cumplida enano, te vas campeón en la final más importante del fútbol regio.pic.twitter.com/dsp8N9Yp30 — Solo de Fútbol (@DeFutbolMX1) 11 de diciembre de 2017

“Estoy muy feliz, es sin duda la alegría más grande de mi carrera, por todo lo que representa”, aseguró el jugador tras la final del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, en la que vencieron por 3-2 global al cuadro rayado.

Álvarez seguró que haberle ganado al rival de la ciudad es algo que no pudo ser mejor y agradeció a sus compañeros por el esfuerzo para adjudicarse el campeonato.

En 'Inge' Rodríguez habló sobre Damián Álvarez y el título de los @TigresOficial. pic.twitter.com/AUAAxO0Vr9 — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) 11 de diciembre de 2017

“Es el rival de la ciudad, mejor no lo podíamos pedir; esto es soñado, si lo piensas de alguna manera no puede ser tan perfecto; gracias a Dios lo puedo disfrutar y es gracias a mis compañeros”, declaró.

"ES LO QUE ME VOY A LLEVAR PARA SIEMPRE" #LUP Damián Álvarez tendrá noticias sobre su futuro "la semana siguiente", después de levantar el título con Tigres: pic.twitter.com/VqBdHPNz9W — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 11 de diciembre de 2017

El mediocampista aseveró que el haber conseguido la corona con los "felinos" tras ganar el clásico regiomontano contra Rayados es algo que no podrá olvidar nunca.

El argentino @DamianAl11 recibió el gafete de capitán para levantar el trofeo en lo que pudo haber sido su despedida con @TigresOficial.



"Fue un escenario perfecto". pic.twitter.com/gvxASPryXH — PressPort (@PressPortmx) 11 de diciembre de 2017

“Este momento no lo voy a olvidar nunca, esto no se puede comparar con nada, no quiero que termine nunca este momento, el grupo se lo merece por todo lo que significa esto, no lo vamos a olvidar nunca”, finalizó.

