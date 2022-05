¡Todas la envidian! Yanet García visita la playa y deslumbra con picante atuendo

México.- Como si un ángel bajara a la tierra así definen la nueva publicación de Yanet García en las redes sociales. La influencer regiomontana compartió un poco de su visita a la playa y de paso flechó algunos corazones luego de modelar un atuendo bastante revelador pero que al mismo tiempo resguardaba un poco de sus encantos.

A través de su cuenta de Twitter Yanet García no tuvo pena alguna para subir una foto en la que deja claro que está a un paso de la perfección. Un corazón fue la única descripción que la influencer le colocó en la publicación, el resto lo hicieron sus fan que en cuestión de minutos el botón de like no ha dejado de moverse y sigue en aumento.

Si bien solo fue una foto, fue más que suficiente para desatar la locura entre sus fans, los caballeros admirando la belleza de Yanet García, incluso algunas damas tambien se unieron, pero algunas más sintieron envidia tanto de la buena como la que le hace mal a la salud, aún con todo ello, la "Chica del clima" logró su cometido que era ser la sensación de las redes una vez más.

El atuendo que Yanet García decidió usar fue un cover up en color blanco para cubrir un poco su traje de baño que ya de por si era bastante encantador y sumamente pequeño como es la ropa de la modelo. El mismo atuendo dio una pequeña probadita de la figura de Yanet García al tener algo de transparencias pero que al mismo tiempo dejaba un poco a la imaginación.

Yanet García conquistando al mundo de Internet | Foto: Twitter Yanet García

Sus fans sin dudarlos sacaron su poeta que llevan dentro y con sus mejores frases han intentado halagar la belleza de Yanet García, "Lo que se ve no se pregunta, eres perfecta, cuerpazo brutal", "Guapísima y muy hermosa", "Super guapísima, luces espectacular como siempre", y muchos mensajes más que han ido acumulando en muy poco tiempo en sus redes.