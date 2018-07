“Todavía hay Barreterito para más”

A recuperar la carrera

Con renovados bríos y con la mentalidad puesta en la conquista de un título mundial como objetivo principal, el peleador mochitense Miguel Beltrán se siente bastante motivado por lograr un exitoso retorno a los cuadriláteros después de una inactividad de más de un año debido a una severa lesión en el cuello.



El "Barreterito" Beltrán (42-6 con 27 kos), se alista en gran forma para el interesante y a la vez peligroso duelo que tiene programado contra el actual campeón nacional Superpluma Jesús "Choby" Acosta el próximo viernes 14 de septiembre en la que será pelea estelar de la función de box profesional que tendrá como escenario el gimnasio Juan S. MIllán de Culiacán.

EL DUELO.

Miguel Beltrán tuvo un receso de más de un año debido a una seria lesión en el cuello en un entrenamiento, pero afortunadamente con mucha atención y cuidados ya la superó y ya está en gran forma física para su regreso a la actividad.

"Es un interesante reto que tenemos enfrente y para eso estamos trabajando muy duro y conscientes de que no es una pelea fácil, Jesús Acosta es un peleador de mucha calidad pero lo que me preocupa más es que vamos a pelear en su casa y ojalá no tengamos un problema en la decisión de los jueces, en caso de que la pelea se vaya a las tarjetas", dijo el menor de la dinastía Beltrán que viene de ser parte del equipo de trabajo de su primo Ray Beltrán (35-7-1 con 21 k), el actual campeón Ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

"Si claro, Ray es mi mayor motivación y es el gran orgullo de toda la familia. Es mi inspiración porque él nunca cesó en su empeño de lograr ese cinturón cuando todo mundo le decía que se retirara y a sus 37 años logró ese campeonato mundial", comenta el brillante peleador de la colonia Jiquilpan que el pasado 21 de julio cumplió 29 años de edad y viene de perder por decisión ante el estadounidense Casey Ramos en duelo efectuado el 28 de abril de 2017 en el Marriot Convention Center de Burbank, California.

LOS PLANES.

El peleador mochitense dice que no pierde la esperanza de tener la oportunidad de disputar un cetro universal y es por eso que ha retomado su carrera bastante motivado y totalmente convencido de que ese llamado llegará rápido.

"Primero hay que ganar esta pelea que tenemos para septiembre y después a buscar algo bueno. Me gusta que mi carrera sigue y no estoy retirado como mucha gente piensa, esa lesión me alejó bastante de esto que me apasiona como es el boxeo y ahora con más ganas que al principio buscaremos la oportunidad anhelada con el apoyo y la buena vibra de mi familia que siempre lo he tenido y de los aficionados de Los Mochis que siempre han estado pendientes de mi carrera".