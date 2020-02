Todo listo para la Liga de Beisbol de primera fuerza Japac

Culiacán.- Mediante conferencia de prensa, ayer se hizo la presentación oficial de la cuadragésima cuarta edición de la Liga de béisbol de primera fuerza Japac, en donde los anfitriones tienen la consigna de refrendar el campeonato que consiguieron en el certamen pasado.

La ceremonia de apertura está pactada para dar comienzo el próximo domingo 23 de febrero en punto de las 10:00 horas en las instalaciones del tradicional circuito que ve acciones en la colonia el Barrio.

Este año, el homenajeado será José Ignacio Larrañaga Nuñez, quien ha estado activo dentro de la liga durante 30 años, además de dejar marca en el béisbol profesional al fungir como ampayer tanto en la LMP, como en la LMB. “Gracias a Dios por esta distinción, merecida o no me tocó a mi. El béisbol lo llevo de por vida en la sangre, es mi pasión, mi pasatiempo favorito y me sirve para ayudar a las personas”, expresó el homenajeado.

A la conferencia asisitíó el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien aprovechó para felicitar tanto al homenajeado, como a los directivos de la liga por seguir manteniendo una de los circuitos más competitivos. Además, el edíl aprovechó para confirmar que el equipo ganador obtendrá un premio de cien mil pesos, lo cual seguramente motivará a los peloteros de cada uno de los equipos.

Con respecto, al arranque de esta edición, Jesús Escopelitis, presidente de la Liga Japac, externó que se espera grandes duelos, lo que servirá para más adelante buscar el primer lugar del torneo nacional de primera fuerza de béisbol. “Esperamos rebasar las expectativas que año con año nos ponemos, son tiempos muy dificiles en todas las cuestiones, como deportivas,económicas y de seguridad, pero contento de que sigan confiando en la Liga. Refrendamos el compromiso de ser una liga referente y mantener los resultados” expuso Escopelitis.

Mientras tanto, Paúl Gutiérrez, manager de la Japac indicó en que confía que el talento de sus pupilos los llevará a obtener el bicampeonato. “Iniciamos una temporada nueva. El objetivo es defender el campeonato, divertirnos, que los muchachos hagan lo que saben hacer. Con eso, los resultados serán a favor. La competencia siempre ha sido fuerte a pesar de ser pocos equipos. Nosotros traemos equipo para estar en los primeros lugares.