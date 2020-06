'Todo listo para la barra del Mazatlán FC'

Mazatlán, Sinaloa.- Carlos Guerrero mejor conocido como “Charles”, junto a Alexis Gutiérrez, son dos apasionados al futbol que encontraron en el nuevo equipó Mazatlán FC, una gran oportunidad para crear un grupo de animación en que aliente al equipo y se identifique por su fidelidad y organización.

Hasta el momento el nombre de la barra sería La Banda del Pacífico, la cual estará cada 15 días apoyando al nuevo equipo del puerto en la Liga MX".

¿Cuántos miembros hay hasta ahora?

Somos aproximadamente unos 350 posibles miembros"

¿A cuántos aspiran a llegar este año?

Queremos llegar a ser un mínimo de 500 miembros reales".

¿Hasta el momento han tenido contacto con la directiva?

Honestamente no, pero tenemos contacto con gente que esta cerca de los directivos".

¿Qué planes tienes para formar la barra, cómo quieren ser identificados?

Nosotros como líderes de la barra, queremos fundamentar algo bien, estructurar una porra desde sus bases y cimientos. Queremos tener una base de datos, en la cual tengamos los datos de los miembros que van a formar parte de la barra, de esa manera vamos a tener todo identificado en el momento que la directiva nos pida el censo pues nosotros lo vamos a tener a la mano, en base a esa base de datos".

"Por reglamento la Federación Mexicana de Futbol, le pide a la directiva de todos los equipos un censo, honestamente no todas las directivas cumplen con ese requisito, pero como nosotros vamos a ser un equipo nuevo, en un estadio nuevo y una ciudad nueva, se tiene que cumplir con todos los requisitos. Queremos ser una barra diferente no queremos ser una barra de choque, a nosotros no nos interesa pelear con las demás porras, queremos ser diferente a las demás barras".

El proyecto lo queremos digitalizar y tener algo armado, desde que creemos y hacía donde vamos, obviamente queremos ser una organización bien planificada, porque los directivos no se van a fijar en una barra que no esté identificada, es por eso que queremos hacer ese base de datos".

"Si la directiva se acerca a nosotros y nos pide números, o cualquier dato, nosotros queremos tenerlo a la mano, otra de las cosas importantes que queremos realizar, es ser una barra diferente identificarnos por ser gritones, dicharacheros, escandalosos, pero no groseros, respetuosos con el rival y no de choque".

Estamos trabajando en un reglamento interno de la barra, basándonos en otro reglamento y buscando tomar lo mejor, esto para tener control sobre los miembros, plantearnos hacía donde vamos, con procedimientos e instructivos, al miembro de la barra queremos decirle qué hacer y cómo hacerlo, pero si queremos estructurarlo muy bien, para ser tomados en cuenta como barra oficial, ahorita no hay nada claro, no hay colores ni escudo, pero nosotros queremos ser tomados en cuenta como barra oficial, pero nosotros apuntamos hacía allá y es lo que queremos".

Carlos Guerrero. Cortesía

¿Hay alguna barra que les llame la atención o con la cual se identifican?

Honestamente, no tenemos ninguna barra preferida, tenemos algunos elementos que han sido miembros de barras como La 51, Escuadrón Dorado y la Irreverente, pero no queremos copiar el esquema de ellos ni la forma de actuar de ellos, queremos ser únicos y diferentes".

¿Quién formarían la base de datos y habrá alguna credencial para los integrantes oficiales?

La base de datos, la vamos a formar nosotros, la credencialización yo pienso que va ser por el lado de la directiva, si ellos no otorgan ese poder pues nosotros lo haríamos, pero creo que lo va hacer la directiva".

¿En cuántos los juegos de visitante apoyarían al equipo en algunos?

Yo creo que el primer torneo, iríamos a dos o tres juegos fuera, que serías los más cercanos, podría ser Guadalajara, Torreón, Monterrey, no creo que vayamos a todos".

¿Solamente se ha formado una barra en Mazatlán hasta ahorita? ¿O hay algún otro grupo?

Hasta ahorita yo conozco dos barras, pero hoy tenemos junto y nos vamos a fusionar porque queremos ser una barra más sólida".

Salió hace días una canción en redes sociales, con el corrido de Mazatlán, ¿Ustedes saben algo de eso?

Honestamente a nosotros como barra no nos agrada mucho el tema ese, sobre el cambio de letra a nuestro corrido, pero está muy bonito, quedó muy bien, se nos antoja para que lo pongan en el sonido local, pero no como cantico de la porra, tenemos otras opciones mucho mejores".

¿Dentro de la barra habrá alguna iniciativa, para tener algún acto de caridad con la sociedad y qué se les identifique como algo bueno?

Sí, claro, estaba platicando con uno de los líderes de la otra barra con la que nos vamos a fusionar, nos vemos haciendo ayuda en actos a caridad, en desastres naturales, huracanes y apoyando a rancherías, y de esa manera apoyar al club, porque si la barra del club se mueve es buena imagen para el club también".

