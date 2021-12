¡Todo o nada! Dorados de Sinaloa buscará su pase a la final de la Liga de Expansión MX

Sinaloa.- Hoy todos los caminos conducen al Estadio Dorados, pues el equipo de la ciudad de Culiacán tendrá una cita con la historia y es que buscan regresar a una final por el título y hoy tendrán la oportunidad de lograrlo. Dorados de Sinaloa recibe a Tampico Madero por el primer boleto a la Gran Final del Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX. El cuadro sinaloense llega con una desventaja de 0-1 por lo que tendrá que dar más para asegurar ese boleto.

Las acciones del partido definitivo se jugarán en punto de las 21:00 pm (20:00 pm Sinaloa) y podrá ser visto por las señales de TUDN, Fox Sports, ESPN y TVC Deportes. El juego presenta tintes más que interesantes para una semifinal y es que enfrenta a dos equipos que llegaron a esta instancia con realidades distintas, uno que logró su calificación en los últimos juegos y el líder de inicio a fin del Apertura 2021, por lo que está mucho en juego para ambos clubes que buscan la gloria, Tampico de volver a levantar el título que ganó hace un par de torneos y Dorados que no juega una final desde hace unos años.

La ida fue muy cerrada las opciones para ambos equipos fueron pocas pero fue Tampico Madero quien aprovechó una desconcentración de la defensa de Dorados y logró anotarles el gol que hasta ahora hace la diferencia. Consiguiendo así ganar el partido. Curiosamente durante toda la temporada Dorados fue el líder y no había encontrado quien le hiciera frente hasta que apareció Tampico que no solo lo venció en rol regular si no que tambien en Liguilla por lo que le pone mucho más interés a todo lo que puede pasar en el partido de este sábado.

Qué necesitan los equipos para avanzar a la final

Ya no hay margen de error para ninguno de los equipos, especialmente para Dorados de Sinaloa que tienen el marcador en contra, aún así tendrán que salir a arriesgar para luchar por el sueño de estar en una final. En el caso del Gran Pez lo que debe hacer para avanzar es ganar el juego 1-0 para empatar el marcador global y gracias a la posición en la tabla les daría el pase, o para asegurarlo es ganar el partido con dos o más goles, especialmente si Tampico

anota.

Dorados de Sinaloa saldrá con plantilla completa para las semifinales | Foto: Captura

Por su parte la Jaiba Brava tiene de su lado el marcador y para avanzar solo necesita mantenerlo así, con un empate a cero es más que suficiente, pero tambien ganando el partido ya que estaría obligando a Dorados a que anote más goles y tenga que ganar con marcadores de hasta 2 goles o más. Y teniendo en cuenta que han sido el único equipo que los han podido derrotar dos veces las posibilidades se hacen más grandes.

Posibles Alineaciones

Dorados de Sinaloa

Luis López, Luis Félix, Alfonso Zamora, Jesús Vega, Luis Fernando Hernández, Hiram Muñoz, Adolfo Domínguez, Jonathan Suárez, Paolo Yrizar, Raúl Zúñiha y Jonahan Betancuort.

Tampico Madero

Marco Millán, César Bernal, Oscar Manzanarez, Carlos Robles, Edson García, Aldo López, Diego Hernández, Nahúm Gómez, Eduardo Pérez, Giovani Hernández y Diego Medina