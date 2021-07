Tokio 2020: A Luka Doncic no le preocupan los récords

Tras su destacada actuación ante Argentina en du debut dentro del baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el astro esloveno Luka Doncic, dijo que no le preocupan los récords, ya que su objetivo era obtener la victoria.

"No me preocupan los récords, queríamos una victoria y es a lo que vinimos. No importa, creo que ya teníamos ganado el partido, no importa", manifestó el exterior esloveno tras el encuentro en el Saitama Super Arena, al ser preguntado si hubiera preferido permanecer más tiempo en cancha para batir el récord.

Luka Doncic anotó 48 puntos en la victoria eslovena de 118-110, para igualar la segunda mejor marca en la historia de los Juegos Olímpicos, que había impuesto el australiano Eddie Palubinskas ante México en un partido de los Juegos de Montreal 1978 (120-117).

El récord le pertenece a la leyenda brasileña Óscar Schmidt, que anotó 55 puntos en un partido contra España de la fase de grupos de los Juegos de Seúl 1988, que terminó con un marcador de 118-110.

Doncic consideró que Argentina fue un rival "difícil". "Hicimos un buen partido, vimos muchos vídeos, tienen grandes jugadores, era un partido duro, y creo que hicimos un buen ataque y también una gran defensa", analizó.

El estrella de los Mavericks de Dallas en la NBA, aseguró que pese a la derrota de Estados Unidos contra Francia, siguen respetando a los norteamericanos, aunque aclaró que al torneo olímpico todos van a ganar.

