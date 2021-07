Tokio 2020: AMLO promete recompensa especial a atletas que ganen medallas para México

México.- Este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo presente en las instalaciones de CNAR en la Ciudad de México para abanderar a la delegación mexicana que viajará a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los próximos días. Los elegidos para llevar la bandera mexicana con la golfista Gabriela López y el clavadista Rommel Pacheco.

Durante la ceremonia de abanderamiento, AMLO tomó la palabra para alentar a los atletas a ir a representar a México con gran responsabilidad y amor por sus colores, además de confirmar que todos los elementos que viajen a Tokio 2020, desde atletas, médicos, entrenadores y staff tendrán una recompensa una vez que vuelvan a México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Integrantes de la delegación (mexicana) que representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de México", comentó AMLO.

Leer más: Abandera Claudia Sheinbaum a delegación mexicana de los Juegos Olímpicos Tokio 2021

Asimismo reveló que su gobierno tendrá una sorpresa especial para los atletas que en su regreso a México lo hagan una medalla en sus manos. No reveló esta sorpresa, pero lo que si es seguro es que todos tendrán sus "becas" deportivas como lo marca la ley. Agregó AMLO que lo importante no es el premio si no que hagan su mejor esfuerzo en Tokio 2020.

Rommel Pacheco ya portaba la bandera mexicana que llevará a Tokio 2020 | Foto: Twitter CONADE

"La gran recompensa es representar a México con mucha dignidad y poder en el podio escuchar nuestro himno nacional, con mucho orgullo y poder gritar ¡viva México!", finalizó el mandatario para así despedir a los abanderados que en los siguientes días deberán emprender el viaje a Japón para instalarse en la villa olímpica de cara al inicio de los Juegos Olímpicos.

AMLO intenta que los deportistas una vez regresen a México puedan volver a reunirse con él para demostrarles su agradecimiento por ir a representar a México en condiciones complicadas como el tema de la pandemia por Covid-19. Asegura que desea realizar un evento similar como el que se hizo con los medallistas de los Juegos Panamericanos en Lima 2019, acompañado de Ana Gabriela Guevara al mando de la Conade.

Atletas recibieron ya sus uniformes

En los últimos días el CNAR se ha convertido el núcleo de la delegación mexicana que irá a Tokio 2020. Desde un inicio funcionó como alojamiento para los atletas que debían seguir entrenando y que buscarían su calificación a Juegos Olímpicos, para así evitar contagios de Covid-19.

Leer más: Tokio 2020: El jugador de la NBA Rui Hachimura será abanderado de Japón

Atletas y entrenadores concentrados en el CNAR recibieron este jueves los uniformes que México ���� lucirá en los @juegosolimpicos de #Tokyo2020. pic.twitter.com/stHrmqvNRK — CONADE (@CONADE) July 1, 2021

Ahora con el tiempo prácticamente encima, el mismo CNAR se encuentra entregando el material para todas los grupos y atletas individuales, tanto médico como sus uniformes que utilizarán en la ceremonia de inauguración como su ropa de entrenamiento. Se prevé que la entrega de todo el material finalice dentro de unos días cuando todos los involucrados hayan definido a sus representantes.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 iniciarán el 23 de julio, pero México verá su debut con días de anticipación. Primero el 21 de julio la Selección de Softbol arrancará su participación y para el 22 del mismo mes la Selección Mexicana de Futbol también estará en el campo para buscar consolidación en otros Juegos Olímpicos.

Entrega Quirino Ordaz 50 nuevas patrullas para la Policía Estatal y Municipal de Sinaloa

Síguenos en