Tokio 2020: Acusan de usar "super zapatillas" para batir récord en 400 metros varonil

Japón.- Gran polémica la que se ha generado en Tokio 2020 luego del logro del noruego Karsten Warholm quien en la prueba de 400 metros con vallas varonil la superó con 45.94 segundos bajando por primera vez en la historia los 46.78 que el estadounidense Kevin Young logró en Barcelona 1992.

Pero en si esa no es la polémica sino el hecho de que una marca que se había mantenido como la reina por los últimos 30 años, ahora en este 2021 en los últimos meses, 4 atletas la han superado, ante esa situación se ha comenzado a desestimar los logros de los atletas por considerar que han recibido "ayuda", principalmente de sus zapatillas llenas de tecnología.

La más reciente claro está es la de Tokio 2020 con Karsten Warholm quien ya se mencionó que bajó la marca, pero por si eso fuera poco en esa misma prueba el estadounidense Rai Benajmin tambien bajó la marca registrando 46.17, muy por debajo de los 46.78, dos atletas en una misma prueba superando una marca de 30 años de historia.

Ante eso Karsten Warholm ha sido señalado más por sus "ayudas" que se centran en las zapatillas ya que la tecnología ha avanzado tanto que prácticamente sus herramientas les hacen un favor a los atletas al correr y que esa sería la más probable razón por la que marcas históricas pudieran ser batidas con tal facilidad.

Karsten Warholm con su foto del recuerdo batiendo el récord mundial | Foto: Instagram

Algunos expertos de las pruebas que han estado analizando Tokio 2020, externaron su preocupación al ver como su deporte va perdiendo credibilidad con ese tipo de situaciones y eso no solo en la rama de hombres pasó, ya tambien fue en la femenina en donde récords de muchos años son alcanzados sin problema alguno.

Karsten Warholm quien fue el más señalado por haber hecho trizas la marca, asegura que la culpa no es de él y que la marca que lo patrocina hace su trabajo de entregarle un calzado adecuado para correr y claro con la tecnología necesaria para un mejor rendimiento, y que no es problema suyo si otras marcas no pueden lograrlo.

"Sí, tenemos la placa de carbono, pero hemos intentado hacerla lo más fina posible porque así es como me gusta hacerlo. Por supuesto, la tecnología siempre estará ahí", comentó.

Rai Benjamin quien tambien tuvo algunos comentarios en su contra, aseguró que todo su trabajo habla por si solo, que si sus zapatillas son "especiales", pues dejó claro que si quieren que use unas diferentes lo hará para poder seguir corriendo ya que no hay nada que ocultar.

"La gente dice que es la pista, las zapatillas... Usaré zapatos diferentes y seguiré corriendo rápido. Realmente no importa, con toda honestidad", agregó.

Ahora estos dos atletas dejaron su huella en Tokio 2020, aunque el que será más recordado para los Juegos Olímpicos de Paris 2024 será el noruego a quien los nuevos velocistas querrán superar e imponer una nueva marca.

