Tokio 2020: Alexa Moreno lista para saltar del potro rumbo al podio más alto

Tokio, Japón.- Alexa Moreno se encuentra con la mayor concentración para disputar la gran final de la gimnasia artística, en su modalidad de salto de caballo, con el sueño de elevarse hasta el pedestal de la cima de los tres mejores lugares y conseguir lo que podría ser la primera medalla de oro para México, en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La mexicana es una ganadora después de obtener el pase a la cita definitiva de la disciplina. Una bella señorita que comenzó su carrera desde que era infante, a sus tres años de edad, respectivamente, al seguir el consejo de su mamá de incorporarse en la vida deportiva, especialmente en la gimnasia, tomando en consideración su gusto por saltar y subirse a los espacios más peligrosos, y con un talento único.

Presentarse en una final no es algo que no sera nuevo para la originaria de Mexicali. Comenzó a colocarse como una dama llena de historia desde que obtuvo la presea de bronce del mundial del 2018, en Doha, Qatar, en el salto del potro, el cual incluye la competencia de Sttutgart en el pasado 2019, el cual le brindó la posibilidad de llegar a Tokio 2020 y estar a nada de luchar contra las mejores, por los metales de oro.

Japón es uno de los sitios más adecuados para Alexa Moreno, sobre todo por ser una aficionada de la cultura oriental, el claro ejemplo haber realizado su presentación de piso con la famosa melodía del anime japonés, Demon Slayer. La canción Kimetsu no Yaiba.

"Me gusta mucho la cultura oriental. No sé por qué, pero desde pequeña me llamó mucho la atención. Supongo que por ser tan diferente de lo que conozco estuve más acostumbrada, me llama mucho la atenció y quería conocer más de esas culturas", dijó Alexa Moreno en entrevista con Tokio 2020.

Dicho talento que obtuvo desde que comenzó a dar sus primeros pasos le permitieron llegar como una candidata a la medalla de oro en territorio nipón, en donde Moreno asegura que la presión comenzó a desviarse con el paso del tiempo y ahora se conserva tranquila, para el compromiso que tendrá para las próximas horas.

"Al principio era complicada la presión de entrenajr junto a otros países que tú siempre has pensado, son muy grandes, los mejores.. Tienes que trabajar para mantenerte concentrada y que no te apantallen. Necesitas trabajar mucho con el psicologo para afrontarlos", explicó.

"Cuando empiezas a ganar internacionalmente sientes más el peso de la bandera, sientes más orgullo, sobre todo al estar parada en un podio y ver tu bandera al lado de otras, buscaré ese momento en esta final de caballo", finalizó Alexa Moreno previo a buscar la presea del primer lugar.

Alexa Moreno estará en la final de la gimnasia artística y la cita para verla en vivo será para las 03:52 horas (Tiempo de México), 02:52 horas (Tiempo de Culiacán), 17:52 (Tiempo de Japón). Es la primera mexicana en llegar a esta instancia desde la presentación de Denisse López, en los Juegos Olímpicos de Sydeny 2000.

