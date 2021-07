Tokio 2020: André-Pierre Gignac afina puntería de cara al debut en Juegos Olímpicos (Video)

Francia.- La concentración de la Selección Francesa Sub-23 para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 inició hace unos cuantos días, André-Pierre Gignac que funge como refuerzo para el equipo galo está metiendo miedo ya a la Selección Mexicana que será su primer rival con un golazo.

Este jueves, la selección de Francia compartió su entrenamiento antes de viajar a Tokio 2020, en donde se pudo ver al delantero de los Tigres, André-Pierre Gignac anotar con la marca registrada, cargado a la izquierda, recorte al centro y de parte interna ponerla a segundo poste.

Pero fue el mismo Gignac que puso su gol en su cuenta de Twitter en donde no necesitó decir nada, la imagen habla por si sola. Ahora bien ese fue un fuerte llamado de atención para México, equipo contra el que debutan en Tokio 2020 el 22 de julio. Si bien ya lo conocen por jugar en la misma liga nunca es suficiente marca para el francés.

Junto a él tambien viajó su compatriota Florian Thauvin de los Tigres, en donde ambos fueron llamados para Los Juegos Olímpicos teniendo en cuenta que los altos mandos en Eurocopa no cederán a sus figuras francesas para Tokio 2020.

Ante el golazo de Gignac se ha despejado la duda de cómo llega luego de mucho tiempo sin actividad, recordando que no tuvieron Liguilla y hace unas semanas regresaron a los entrenamiento. Recientemente se le preguntó si celebraría un gol ante México en Tokio 2020 y dijo que no.

"No, no creo. Es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, cómo me han recibido hace seis años, tengo la cultura en la sangre, así que va a ser un partido muy especial para mí", comentó el francés.

México y Francia debutarán en Tokio 2020 el próximo 22 de julio de 2021, el partido será transmitido para México a las 3 de la madrugada, y será ese día cuando den por iniciaron el torneo de futbol olímpico.

