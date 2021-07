Tokio 2020: Anissa Urtez aceptó abandonar el uniforme y renuncia al equipo de Softbol

Ciudad de México.- La polémica de la Selección Femenil de Softbol sigue estando en boca de todos por la triste decisión de las jugadoras, al haberse retirado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin sus jerseys utilizados durante la competencia, ni los uniformes de la marca Li-Ning.

Ante esta situación la shortstop, Anissa Urtez, salió a relevar su propia verdad sobre la controversia que se suscitó el pasado jueves 28 de julio sobre este tema, compartiendo en distintas historias en Instagram varios mensajes ofreciendo su perdón, por haber decepcionado a todo un país que estuvo orgullo de ella y de sus compañeras, por obtener un 4to lugar en el debut de México en Softbol Femenil, en la justa veraniega.

"Angustia, dolor. Estoy asumiendo la responsabilidad de tirar algunas de nuestras prendas de vestir de forro. Hice mi prioridad para motivar a diversos niños y chicas que se merecen soñar en grande. Estoy devastada por haberles defraudado. El futuro brilla en México, softbol está creciendo y tengo el deber de continuar para mantener el juego vivo, y bien de cualquier manera", explicó Anissa Urtez.

Al respecto de los uniformes que fueron encontrados en la basura por parte de las boxeadoras, Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, Anissa decidió publicar una fotografía donde se observan los tres jerseys, verde, blanco y rojo, sobre la cama de su casa y bien doblados, para desmentir que ella no dejó todo su equipo en la Villa Olímpica antes de salir de Japón, honrando los colores de la Selección que la ha guarecido por un período de seis años.

Uniformes de Softbol de Anissa Urtez

Captura de pantalla

"He tomado esta foto esta mañana en los Estados Unidos, donde vivo. Cada camiseta usada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, estaba empacada en mi maleta, fueron los primeros elementos en ser doblados", mencionó la campocorto, indicando que nadie de las competidoras dejó su equipamiento en Tokio. ""Ni una sola compañera del equipo dejó atrás el suyo", mencionó.

"He dedicado seis años de mi vida al grupo de México y he aprendido mucho en el tiempo que pasé como miembro del equipo nacional. México se enorgullece de lo que son y lo que representan. Trabajo duro, perseverancia y familia, son todas las cosas que me esfuerzo por ser para todos ustedes", redactó Anissa que, por decisión propia, renunció al equipo nacional, siendo el duelo México vs Canadá su último juego en el combinado de Softbol de nuestro país.

Anissa Urtez llorando tras la derrota por el bronce

Captura de pantalla

"Este fue mi último partido con la camiseta de México. Nunca fue emocional. Di todo lo que tenía para representar al país. Nunca he trabajado tan duro en toda mi vida para hacer que todos se sientan orgullosos de nuestro equipo y crecimiento. Quería la medalla por muchas razones y siempre digo que es más que solo yo, es el país en el que juego", aseguró Urtez, quien se expresó con el corazón para que la afición acepte sus disculpas.

"Espero que encuentren en su corazón escuchar mis palabras y mis disculpas. Te he dado la cruda verdad. Ha sido el mayor honor de mi vida usar la camiseta de México en mi pecho, durante seis años. Seré mejor para ti con honestidad y vulnerabilidad. ¡Vamos México para siempre!", finalizó en su mensaje Anissa Urtez.

